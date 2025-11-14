Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính từ mô hình livestream giải đáp thắc mắc của người dân

TPO - Ứng dụng công nghệ số vào phục vụ người dân, Công an xã Minh Hoá vừa triển khai buổi giải đáp, hướng dẫn thủ tục hành chính qua hình thức livestream, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng và nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tối 13/11/2025, Công an xã Minh Hoá tổ chức phiên giải đáp trực tuyến về các nhóm thủ tục như cấp, đổi giấy phép lái xe; đăng ký xe; cấp, đổi căn cước, định danh điện tử; đăng ký và quản lý cư trú. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an cơ sở.

Tổ nghiệp vụ của Công an xã Minh Hoá giải đáp các câu hỏi của người dân.

Buổi livestream thu hút hơn 5.500 lượt xem, hơn 400 lượt tương tác và tiếp nhận, giải đáp 108 câu hỏi của người dân. Tất cả câu hỏi đều được cán bộ các tổ nghiệp vụ phản hồi nhanh chóng, rõ ràng và đầy đủ, giúp người dân nắm chắc quy trình, hạn chế sai sót khi nộp và hoàn thiện hồ sơ.

Nhiều người dân đánh giá hình thức hỗ trợ trực tuyến là thiết thực, thuận tiện, tiết kiệm thời gian và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. “Mô hình livestream này cần được thường xuyên, nếu được trong 1 tháng 1 lần hoặc nhiều lần càng tốt, để người dân có nhiều thắc mắc cần nhờ sự giải đáp của các cán bộ. Như vậy sẽ gần dân hơn, tiện cho mọi người” – người dùng facebook Quán Lợi Trang chia sẻ.

“Mô hình hay, ý nghĩa và giúp dân tiếp cận nhanh, kể cả ở nhà xem vẫn biết được những vấn đề mình thắc mắc, đi lên công an cầm giấy tờ đầy đủ theo hướng dẫn là được luôn” – người dùng facebook Lâm Nhi đánh giá.

Buổi livestream nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Thời gian tới, Công an xã Minh Hoá cho biết sẽ duy trì định kỳ các phiên giải đáp trực tuyến, đồng thời mở rộng thêm nhiều chủ đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy, góp phần thực hiện mục tiêu “Vì Nhân dân phục vụ”.