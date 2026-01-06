Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra vụ đốn hạ 42 cây xanh tại Cần Thơ

Nhật Huy
TPO - Liên quan vụ 42 cây xanh bị đốn hạ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (phường Sóc Trăng, TP. Cần Thơ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định, vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 6/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP. Cần Thơ cho biết, có 42 cây xanh trong khuôn viên Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt bị đốn hạ, trong đó có 41 cây xà cừ và 1 cây còng.

Vụ việc được dư luận phản ánh và Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng (đơn vị trực tiếp quản lý khu vực) kiểm tra vào ngày 6/12/2025. Ngay khi kiểm tra, đơn vị quản lý đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động đốn hạ, cắt tỉa và vận chuyển cây xanh ra khỏi khu vực, yêu cầu ông T.T.Đ, viên chức được giao phụ trách quản lý Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt làm tường trình.

z7313283298086-b4916ad4a72a9dab2f23c34e4335ae6c-4159.jpg
Nhiều cây bị đốn hạ.

Kết quả xác minh cho thấy, dù không có chủ trương và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, ông T.T.Đ đã tự ý liên hệ, thỏa thuận với nhóm người bên ngoài đưa vào khu vực Hồ Nước Ngọt đốn hạ cây xanh trong các ngày 5 - 6/12/2025.

Sau khi bị đốn hạ, số cây xanh được cắt khúc và vận chuyển ra khỏi khu vực bằng xe tải, tổng cộng 7 xe, trong đó 3 xe đã được yêu cầu trả cây lại hiện trường.

Qua xem xét, Sở VH-TT&DL Cần Thơ nhận định, hành vi trên của ông T.T.Đ có tính chất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên đã chuyển hồ sơ sang Công an TP. Cần Thơ để điều tra, xử lý theo quy định.

Sau xác minh, Sở VH-TT&DL đã báo cáo vụ việc lên UBND TP. Cần Thơ.

Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan điều tra, lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Sóc Trăng đã tạm dừng phân công nhiệm vụ đối với ông T.T.Đ; rà soát lại công tác quản lý, bảo vệ tại Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Nhật Huy
