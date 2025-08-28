Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Sai phạm nghiêm trọng tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ), chuyển hồ sơ sang công an

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thanh tra TP. Cần Thơ vừa kiến nghị khởi tố, chuyển hồ sơ sang công an điều tra sau khi phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ), từ làm giả hồ sơ, con dấu đến cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định.

Ngày 26/8, Thanh tra TP. Cần Thơ đã có công văn gửi Viện KSND Thành phố thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ) sang cơ quan Cảnh sát điều tra.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã ban hành kết luận thanh tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề y và giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Thanh tra TP. Cần Thơ tiếp nhận và ban hành văn bản kiến nghị khởi tố, đồng thời chuyển toàn bộ tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra.

z6949684038830-0f4097767e2df2444efcc18a9fee4052-1077.jpg
Sở Y tế Sóc Trăng (cũ).

Kết quả thanh tra cho thấy, trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành cho 363 hồ sơ nhưng không tổ chức thực hành; 45 hồ sơ có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu; 512 hồ sơ được thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề trái quy định.

Ngoài ra, một số phòng chức năng còn trình lãnh đạo Sở thanh toán hơn 689 triệu đồng tiền làm thêm giờ, tiền khen thưởng cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký và bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Nhật Huy
#Sở Y tế Sóc Trăng #Thanh tra #sai phạm #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục