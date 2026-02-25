Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị toàn quốc quán triệt hai nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

TPO - Sáng 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, sáng 25/2, tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị. Ảnh: Như Ý.



Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết hợp với hình thức trực tuyến tới 27.284 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp, với trên 2 triệu đại biểu tham dự.

Hội nghị cũng được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam; phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 và VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam và trên các nền tảng số.

Hội nghị nghe 2 chuyên đề, gồm: Chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79 - NQ/TW, ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước” do Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày và chuyên đề “Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 80 - NQ/TW, ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam” do Trưởng Ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày.

Hội nghị cũng nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.

Theo chương trình, sau các chuyên đề nêu trên, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.