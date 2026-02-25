Toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động bình thường ngay sau Tết

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 539-CV/VPTW về Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tại phiên họp ngày 24/2/2026, Ban Bí thư đã xem xét Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.



Ban Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an toàn. Cả nước đón Tết, vui Xuân với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Việc tổ chức chu đáo các hoạt động Tết Bính Ngọ năm 2026 là khởi đầu thuận lợi, tạo khí thế mới, thành công mới cho một năm mới của đất nước.

Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc.

Ban Bí thư lưu ý, cần hoàn thành việc bổ sung chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; hoàn thành việc thể chế hoá những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong quý I/2026.

“Khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3/2026. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình Hội nghị Trung ương”, Ban Bí thư nêu rõ.

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, cần tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là nội dung trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.