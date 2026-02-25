Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động bình thường ngay sau Tết

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi".

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Công văn số 539-CV/VPTW về Kết luận của Ban Bí thư về tình hình tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tại phiên họp ngày 24/2/2026, Ban Bí thư đã xem xét Báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng về một số tình hình chủ yếu thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW, ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Bính Ngọ năm 2026.

tienphong-242tbt2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Ban Bí thư biểu dương tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, an toàn. Cả nước đón Tết, vui Xuân với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay". Việc tổ chức chu đáo các hoạt động Tết Bính Ngọ năm 2026 là khởi đầu thuận lợi, tạo khí thế mới, thành công mới cho một năm mới của đất nước.

Ban Bí thư yêu cầu toàn hệ thống chính trị khẩn trương hoạt động trở lại bình thường ngay sau kỳ nghỉ Tết, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tổ chức làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không để tình trạng du xuân kéo dài ảnh hưởng đến nhiệm vụ; khắc phục tâm lý "tháng Giêng là tháng ăn chơi". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương, nói đi đôi với làm, tạo khí thế làm việc khẩn trương, trách nhiệm ngay từ đầu năm và chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tình trạng trì trệ, chậm giải quyết công việc.

Ban Bí thư lưu ý, cần hoàn thành việc bổ sung chương trình hành động, kế hoạch của các cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; hoàn thành việc thể chế hoá những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nội dung mới trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng trong quý I/2026.

“Khẩn trương chuẩn bị nội dung trình Hội nghị Trung ương 2 trong tháng 3/2026. Các cơ quan tham mưu của Đảng sớm báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến để hoàn thiện trình Hội nghị Trung ương”, Ban Bí thư nêu rõ.

Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, cần tập trung tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chuẩn bị tổ chức Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XVI. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, dự án luật trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2026 bảo đảm chất lượng, tiến độ, nhất là nội dung trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI.

Đảng ủy Chính phủ được giao nhiệm vụ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, khơi thông các động lực tăng trưởng, nắm chắc tình hình thị trường lao động, việc làm; phấn đấu tăng trưởng đạt và vượt chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm 2026 để đạt mục tiêu GDP tăng 10% trở lên. Các địa phương sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch phát triển tổng thể; các bộ, ngành xây dựng quy định, tiêu chí về chất lượng, tiêu chuẩn, công nghệ, chú trọng hạch toán kinh tế trong từng dự án, bảo đảm sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công.

Trường Phong
#Ban Bí thư #Tết Bính Ngọ 2026 #Hội nghị Trung ương 2 khoá XIV

Xem thêm

Cùng chuyên mục