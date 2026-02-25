Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Điện thoại của Cục trưởng CSGT nhận 50 tin phản ánh xe khách nhồi nhét trong dịp Tết

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Qua số điện thoại đường dây nóng, Cục trưởng Cục CSGT tiếp nhận 50 tin nhắn phản ánh xe khách "nhồi nhét", qua đó phát hiện, xử lý 27 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng.

xe-khach.jpg
Hình ảnh bên trong xe khách "nhồi nhét" vượt quá 100%.

Theo Cục CSGT, từ ngày 13/2 đến 23/2, số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789.388.539) đã tiếp nhận 50 tin phản ánh xe khách vi phạm. Ngay sau đó, các thông tin này được gửi các đơn vị, địa phương để trực tiếp kiểm tra, xử lý.

Qua đó, lực lượng CSGT đã kiểm tra 50 trường hợp và phát hiện 27 trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách chở quá số người quy định. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt lái xe và chủ phương tiện với tổng số tiền gần 2,3 tỷ đồng (tài xế 527,6 triệu đồng; chủ phương tiện 1,769 tỷ đồng).

Ngoài ra, lực lượng chức năng tước quyền sử dụng phù hiệu xe ô tô khách 2 tháng 8 trường hợp, trừ điểm Giấy phép lái xe 8 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý có những xe khách chở quá số người quy định trên 100%.

Điển hình là xe 22H-026.XX chở 62 người/19 chỗ, vượt 43 người (226%) bị CSGT tỉnh Thái Nguyên phát hiện vào ngày 13/2; xe khách 15H-089.XX chở 32 người/16 chỗ, vượt 16 người (100%) bị Cục CSGT phát hiện ngày 22/2; xe khách 17F-002.XX chở 109 người/ 45 chỗ, vượt 64 người (142%) bị CSGT tỉnh Hưng Yên phát hiện ngày 18/2...

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở; hành vi nhồi nhét khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thanh Hà
#Xử phạt vi phạm vận tải khách quá tải #Chống nhồi nhét khách trên xe buýt #Quản lý an toàn giao thông dịp Tết #Phạt hành chính xe khách vượt quá số người quy định #Chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách #Tăng cường kiểm tra xe khách nhồi nhét #Nguy cơ tai nạn giao thông từ xe quá tải #Vai trò của Cục CSGT trong xử lý vi phạm #Các trường hợp vi phạm nghiêm trọng về tải trọng xe

Xem thêm

Cùng chuyên mục