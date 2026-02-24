Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố nữ giám đốc 'phù phép' hơn 560 hóa đơn khống

Hồ Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để trốn tránh nghĩa vụ thuế, nữ giám đốc ở Đắk Lắk đã móc nối với nhiều đối tượng để mua trái phép hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Thị Mộng Thi (Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim, trụ sở tại phường Tuy Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Long Phú Kim hoạt động chính trong lĩnh vực buôn bán máy móc và thiết bị công trình điện. Trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, để cắt giảm số tiền thuế phải nộp cho Nhà nước, Châu Thị Mộng Thi đã nảy sinh ý định mua khống hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) nhằm tạo lập chi phí đầu vào giả tạo cho công ty.

3519795030111103518.jpg
Bà Châu Thị Mộng Thi bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Để thực hiện hành vi này, Thi đã chủ động móc nối với nhiều đối tượng tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để thu mua hóa đơn "ma". Cơ quan chức năng xác định, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, nữ giám đốc này đã thực hiện trót lọt việc mua 564 hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn (trước thuế) lên đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can, công an đã thu giữ nhiều tang vật quan trọng phục vụ công tác điều tra, bao gồm máy tính xách tay chứa dữ liệu kế toán, USB chữ ký số cùng nhiều tài liệu liên quan khác.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hồ Nam
#Giám đốc #hóa đơn khống #thuế #đắk lắk #mua bán hóa đơn #tội phạm thuế #công ty

Xem thêm

Cùng chuyên mục