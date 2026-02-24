Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tóm gọn đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

TPO - Ngày 24/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an phường Cửa Ông cùng người dân trên địa bàn đã khẩn trương truy xét, bắt giữ một đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng ở phường Cửa Ông.

Theo thông tin ban đầu, chiều 21/2, do không có việc làm và thiếu tiền tiêu xài, Hồ Thiên Mạnh (SN 1996, trú xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) nảy sinh ý định cướp giật tài sản tại các cửa hàng vàng. Để chuẩn bị, Mạnh mua một con dao và cất giấu trong người nhằm sử dụng khi cần thiết.

5294.jpg
Đối tượng Hồ Thiên Mạnh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Mạnh đến tiệm vàng Ngọc Oanh (tổ 1, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) giả vờ hỏi mua vàng. Lợi dụng sơ hở khi chủ tiệm đưa cho xem một sợi dây chuyền vàng 24K nặng 5 chỉ, trị giá khoảng 85 triệu đồng, Mạnh nhanh chóng cầm tài sản rồi bỏ chạy khỏi cửa hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng người dân đã tổ chức truy xét, khống chế và bắt giữ đối tượng trong thời gian ngắn, thu giữ tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, Hồ Thiên Mạnh khai nhận toàn bộ hành vi.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Thiên Mạnh để phục vụ điều tra. Vụ việc hiện do Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

