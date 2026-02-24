Tạm giữ hình sự đối tượng đâm gục người yêu vì bị đề nghị chia tay

TPO - Bực tức vì bị đề nghị chia tay, một đối tượng ở Đắk Lắk đã thủ dao tìm đến nhà đâm người yêu nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ với vết thương rất nặng.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (52 tuổi, trú tại TP. Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 21/2, do không chấp nhận việc chị L.T.M (35 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đòi chấm dứt mối quan hệ, Hùng đã thủ sẵn hung khí là một con dao, điều khiển xe máy tìm đến tận nhà người yêu để nói chuyện.

Đối tượng Hùng dùng dao đâm người yêu vì bị đề nghị chia tay.

Tại đây, giữa hai người tiếp tục xảy ra tranh cãi gay gắt, Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị M. gục tại chỗ với vết thương nặng. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, còn nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập tức phối hợp với Công an xã Hòa Thịnh phong tỏa hiện trường, thu thập các chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.