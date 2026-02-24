Bắt tài xế trong vụ tai nạn khiến 3 người cùng gia đình tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Tài xế Huỳnh Hùng vừa bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt tạm giam để điều tra liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 28, khiến 3 người trong cùng 1 gia đình tử vong.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt tạm giam Huỳnh Hùng (SN 1996, trú phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng 1 gia đình tử vong.

Tài xế Huỳnh Hùng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, chiều 18/2, ô tô biển kiểm soát 61K-320.xx do Hùng điều khiển lưu thông trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng) đã xảy ra va chạm với một xe máy chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến ông N.V.T. (SN 1980, trú xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk), bà L.T.H. (SN 1980) và cháu N.H.L. (SN 2016) tử vong. Được biết, cả 3 nạn nhân cùng 1 gia đình.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Thái Lâm
