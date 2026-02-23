Sát hại phó trưởng công an xã sau khi bị phát hiện trộm xe máy đang bị tạm giữ

TPO - Bị công an xã thu lại chiếc xe máy vi phạm đang bị tạm giữ, bị cáo Hồ Minh Đ. truy đuổi, đâm một phó trưởng công an xã tử vong.

Trộm xe của mình đang bị tạm giữ

Bản án hình sự phúc thẩm số 116/2023/HS-PT ngày 31/3/2023 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng về vụ án “Giết người và Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Hồ Minh Đ., là một trong 10 án lệ mới được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua.

Theo nội dung vụ án, thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã T., huyện H., tỉnh Khánh Hòa. Khoảng 11h ngày 25/6/2022, ông Hoàng Văn Y. (Phó Trưởng Công an xã T.) cùng tổ tuần tra phát hiện tại đường liên thôn có Cao Thị Thanh N. là bạn của bị cáo Hồ Minh Đ. (bị khuyết tật nghe, nói) đang điều khiển xe máy Suzuki Raider của Đ. không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện đưa về kho của UBND xã T. quản lý, xử phạt hành chính.

Đến chiều 8/7/2022, bị cáo Hồ Minh Đ. điều khiển xe máy biển số 79X1 - 02891 chở bạn là C. đến UBND xã T. để xin lại xe.

Đến nơi, Hồ Minh Đ. ra dấu hiệu cho C. chờ bên ngoài để vào trụ sở công an xã nhận lại xe Suzuki Raider. Khi thấy xe đang dựng trong nhà kho không có người trông coi, Đ. đến lén lút mở cửa, dắt xe máy ra ngoài đấu lại dây điện xe, nổ máy mang về nhà cất giấu.

Một ngày sau, công an xã phát hiện xe máy Suzuki Raider đang tạm giữ bị mất. Tổ chức triển khai tìm kiếm thì phát hiện xe đang ở nhà Hồ Minh Đ. nên đưa về trụ sở giải quyết. Còn bị cáo Hồ Minh Đ. thấy cán bộ tổ công tác đến nhà đã bỏ trốn.

Ảnh minh họa.

Giết cán bộ

Khoảng 19h ngày 9/7/2022, khi tổ công tác rời khỏi nhà, bị cáo Đ. lấy dao phóng xe máy đuổi theo ông Hoàng Văn Y., áp sát, dùng tay phải giật tay cầm lái khiến ông Y. ngã xuống đường, rồi dùng dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Hồ Minh Đ. bỏ trốn, phi tang hung khí và bị cảnh sát bắt giữ.

Tại Bản kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân ông Hoàng Văn Y. tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn, vết thương xuyên thấu lưng gây thủng phổi.

Với hành vi trên, ngày 7/12/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt bị cáo Hồ Minh Đ. mức án tù chung thân về tội “Giết người”; 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Sau án sơ thẩm, đại diện bị hại có đơn kháng cáo đề nghị áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo và đề nghị làm rõ những người đồng phạm khác, xem xét về hành vi che giấu, không tố giác tội phạm.

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Theo cấp phúc thẩm, người kháng cáo cho rằng bị cáo không bị khuyết tật nặng và khi trộm cắp xe bị thu giữ đã giết ông Y. là có động cơ đê hèn nên đề nghị áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo. Tòa xét thấy qua các tài liệu và thực tế, bị cáo bị khuyết tật nghe, nói mức độ nặng, thực hiện hai hành vi phạm tội tuy nhiên chưa đủ cơ sở coi là có tính chất đê hèn.

Mặt khác, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cha, mẹ bị cáo đã bồi thường cho đại diện bị hại 150 triệu đồng nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định. Do đó, tòa án cấp sơ thẩm xử phạt cáo Hồ Minh Đ. mức án tù chung thân cho hai tội danh là đảm bảo tính nghiêm khắc, phù hợp.

Về yêu cầu xem xét người đồng phạm khác và hành vi che giấu, không tố giác tội phạm, tòa cấp phúc thẩm cho biết, theo tài liệu chứng cứ trong quá trình điều tra và tại các phiên tòa, có căn cứ xác định chỉ một mình bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, không bàn bạc hoặc nhờ người khác giúp sức khi phạm tội nên không có cơ sở xác định có đồng phạm khác cùng thực hiện tội phạm với bị cáo.

Sau khi phạm tội, sáng hôm sau bị cáo bị bắt giữ, những người biết bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đã liên lạc, yêu cầu bị cáo ra đầu thú và tự nộp lại các vật chứng liên quan, không có cơ sở xác định có hành vi che giấu hay không tố giác tội phạm.