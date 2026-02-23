Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt khẩn cấp người phụ nữ thu tiền xe trái phép người đi lễ đầu năm

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Qua không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin ngày 21/2, tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng tải clip phản ánh nội dung có một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Kép xác minh điều tra. Kết quả xác minh, xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép).

Ngày 21/2, chị Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép. Đồng thời, chị này có hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K với mục đích buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

mui.jpg
Cơ quan Công an tiến hành hoạt động tố tụng đối với Nguyễn Thị Mùi.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Mùi. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mùi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong ngày 21/2, Nguyễn Thị Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000 đồng; 1 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 1 chiếc điện thoại di động của Nguyễn Thị Mùi. Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra.

Nguyễn Thắng
#Xử lý hành vi cưỡng đoạt tài sản #Thu tiền đỗ xe trái phép #Vụ bắt giữ người phụ nữ #Công an Bắc Ninh điều tra #Phản ánh trên mạng xã hội #Vi phạm hành chính trong lễ hội #Nguyễn Thị Mùi

Xem thêm

Cùng chuyên mục