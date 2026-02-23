Ngư phủ đánh đồng nghiệp rơi xuống biển rồi cấm người khác cứu vớt

TPO - Ngư phủ Phạm Văn D. đánh đồng nghiệp rơi xuống biển rồi cấm người khác trục vớt, khiến đồng nghiệp mất tích đến nay chưa tìm thấy thi thể.

Từ mâu thuẫn nhỏ mượn dây sạc điện thoại

Trong 10 án lệ mới được Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao thông qua có bản án hình sự sơ thẩm số 02/2020/HS-ST ngày 8/01/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên bị cáo Phạm Văn D. về tội “Giết người”.

Nội dung vụ án thể hiện, khuya ngày 14/3/2019, ghe biển BT 936..TS mang tên X đang neo đậu tại tọa độ thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau để cho các ngư phủ nghỉ ngơi.

Trên ghe thời điểm đó 12 ngư phủ, gồm: Phạm Văn D.; Nguyễn Văn T.; Huỳnh Văn T.;…

Lúc này, Nguyễn Văn T. lấy sạc điện thoại của Huỳnh Văn T. để sử dụng. Do Huỳnh Văn T. không cho nên cả hai cự cãi với nhau.

Đỉnh điểm là Huỳnh Văn T. dùng tay đánh Nguyễn Văn T.; còn Nguyễn Văn T. dùng dao Thái Lan cán vàng đâm Huỳnh Văn T. hai nhát làm trầy xước da.

Sau đó, Huỳnh Văn T. từ cabin tầng trên trèo xuống cabin tầng dưới chỗ Phạm Văn D. đang nằm ngủ, D. hỏi có chuyện gì thì Huỳnh Văn T. nói bị Nguyễn Văn T. dùng dao đâm.

Hai bên tiếp tục xô xát đến khi Huỳnh Văn T. nói với D. “đập chết mẹ nó cho tao”. Nghe Huỳnh Văn T. nói, D. đồng ý, xuống hầm máy lấy ống tuýp sắt dài 58cm đường kính 3cm đi theo mạn phải ghe ra phía trước.

Tại đây, Huỳnh Văn T. cầm dao đi về phía Nguyễn Văn T.. Thấy đối phương tiến đến, Nguyễn Văn T. cũng lấy dao nghênh chiến và cả hai thủ thế đánh nhau, còn Phạm Văn D. từ mạn phải đến đứng sau lưng Nguyễn Văn T., dùng hai tay cầm ống tuýp sắt đánh trúng vùng gáy khiến Nguyễn Văn T. rơi xuống biển.

Theo cáo buộc, các ngư phủ trên ghe thấy T. trôi tự nhiên theo dòng nước nên định nhảy xuống cứu vớt lên thì Phạm Văn D. nói “thằng nào nhảy xuống tao đánh chết mẹ hết” nên không ai dám nhảy xuống cứu vớt T.

Khi Lưu Hồng V. là tài công của ghe soi đèn tìm T., do nước chảy xiết không tìm được, anh liền báo cho chủ ghe là anh Đặng Văn N. trong đất liền biết để đến Đồn biên phòng trình báo.

Chiếc ghe lập tức được đưa vào đến đất liền, giao Phạm Văn D. cho cơ quan chức năng xử lý.

Viện Kiểm sát xác định, kết quả thông báo truy tìm trên các phương tiện thông tin truyền thông và kết quả làm việc với gia đình nạn nhân đến nay vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân Nguyễn Văn T.

Với hành vi trên, Phạm Văn D. bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự.

Ảnh minh họa.

Bị cáo cố ý thực hiện hành vi phạm tội đến cùng

Quá trình xét xử vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi của bị cáo D. gây ra là rất nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, làm mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo là do bản tính côn đồ, coi thường pháp luật, muốn giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực.

Theo Tòa, khi bị hại Nguyễn Văn T. rơi xuống biển, bị cáo có hành vi đe dọa không cho các ngư phủ khác cứu giúp. Điều này cho thấy, bị cáo quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng, mong muốn anh T. phải chết. Vì vậy, cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nhằm đảm bảo tính răn đe, giáo dục cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Từ những phân tích trên, Tòa án tuyên phạt bị cáo Phạm Văn D. mức án 15 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại tổng số tiền 149 triệu đồng.

Nội dung án lệ cũng nêu rõ về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì hành vi bị cáo đe dọa không cho các ngư phủ khác cứu giúp bị hại, là hành vi cố tình thực hiện tội phạm đến cùng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự...