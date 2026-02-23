Tạm giữ người đàn ông sau vụ cô gái tử vong tại nhà trọ ở Đắk Lắk

TPO - Trong lúc nóng giận, Nghị đã hành hung chị C. Sau khi phát hiện nạn nhân nằm bất động trong phòng ngủ, Nghị gọi người thân đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, chị C. đã tử vong.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (SN 1987, trú xã Hòa Mỹ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Lê Hữu Nghị tại cơ quan công an.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 21/2 (mùng 5 Tết), Nghị đến phòng trọ của bạn gái là chị N.T.N.C. (SN 1993, trú phường Tuy Hòa, đang thuê trọ tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk). Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã và xô xát.

Trong lúc nóng giận, Nghị đã hành hung chị C. Sau khi phát hiện nạn nhân nằm bất động trong phòng ngủ, Nghị gọi người thân đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, chị C. đã tử vong.

Sau khi biết bạn gái không qua khỏi, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.