Vụ tai nạn giao thông tại Vĩnh Long: Lần thứ ba tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm

Cảnh Kỳ
TPO - Quá trình giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã gửi công văn yêu cầu các ngân hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến đối tượng đang xác minh nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

Ngày 23/2, bà Nguyễn Thị Hiền (ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) - mẹ của nữ sinh tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024, cho biết: Gia đình vừa nhận được thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra (CQĐT) Viện KSND Tối cao.

vl.jpg
Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo thông báo, CQĐT Viện KSND Tối cao nhận được tố giác tội phạm với nội dung: Tố cáo một số cán bộ thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) trong quá trình giải quyết tin báo “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4/9/2024 tại đường tỉnh lộ 901, đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long đã có hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

CQĐT Viện KSND Tối cao đã tiến hành giải quyết tố giác tội phạm nêu trên. Kết quả: Quá trình giải quyết, CQĐT Viện KSND Tối cao đã gửi công văn đến các ngân hàng đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến đối tượng đang xác minh.

Do thời hạn giải quyết tố giác tội phạm đã hết nhưng vẫn chưa nhận được đầy đủ tài liệu làm căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Vì vậy, ngày 6/2/2026, CQĐT Viện KSND Tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm (về vụ việc “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ), theo điểm b, khoản 1, Điều 148 Bộ luật Tố tụng hình sự để chờ kết quả nêu trên.

Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, đây là lần thứ 3 CQĐT Viện KSND Tối cao tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, khiến mọi người mệt mỏi, kiệt sức.

“Gia đình tôi vẫn luôn thượng tôn pháp luật, vẫn chờ đợi các bước điều tra. Nhưng hơn nửa năm nay cứ tạm đình chỉ rồi phục hồi điều tra, nay lại đình chỉ... Tôi mong mỏi từng ngày và kiến nghị CQĐT Viện KSND Tối cao tập trung điều tra, xử lý dứt điểm các nội dung tố giác, xử lý đúng người, đúng tội” - bà Hiền cho hay.

Theo nguồn tin của PV, việc CQĐT Viện KSND Tối cao đề nghị các ngân hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ nhằm xác minh, làm rõ những tài khoản, giao dịch... liên quan của các trường hợp đang xác minh, để thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ các bước, quy trình, đúng quy định pháp luật trong giải quyết vụ việc.

Cảnh Kỳ
