Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin tiến độ giải quyết vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong

Cảnh Kỳ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Vĩnh Long vừa trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tiến độ giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân) làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, ngày 7/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn trên. Đến ngày 26/6/2025, Cơ quan CSĐT khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải trong vụ tai nạn).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT đã trưng cầu giám định thương tích và tâm thần của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung theo quy định. Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ và Trung tâm Pháp y Vĩnh Long.

Kết luận, về tâm thần, hiện Trung mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình. Về thương tích, tỷ lệ tổn thương cơ thể 90%.

“Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo quy định. Khi có kết quả, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thông tin cho các cơ quan báo chí”, Công an tỉnh Vĩnh Long cho hay.

vl.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến việc xử lý cán bộ sai phạm trong quá trình xử lý vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với vụ tai nạn trên, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau khi có quyết định khởi tố vụ án hình sự, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao, theo đơn tố giác về tội phạm của gia đình cháu Trân liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên. Khi có kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành của từng cá nhân để xem xét xử lý.

Về vụ án giết người (cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung, sau đó tự sát) xảy ra ngày 28/4/2025 tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Vĩnh Xuân), ngày 30/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Cũng liên quan đến vụ án, Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long vừa trả lời đơn yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ngụ xã Trà Côn, Vĩnh Long) - mẹ của cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo đó, ngày 29/9 vừa qua, cơ quan này nhận được công văn của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao về việc phối hợp trong công tác giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Ngày 1/10, Viện KSND khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long đã cung cấp tài liệu theo yêu cầu để phục của Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao.

Cảnh Kỳ
#Vĩnh Long #tai nạn giao thông #khởi tố vụ án #xử lý sai phạm #điều tra tai nạn #xã Vĩnh Xuân #nữ sinh tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục