Công bố kết quả giám định tài xế xe tải gây tai nạn làm chết nữ sinh ở Vĩnh Long

TPO - Theo thông báo kết quả giám định, Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long) tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội “đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi”, còn hiện tại đương sự “mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình”.

Ngày 26/9, bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long), là mẹ của Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024) đã đến Công an tỉnh Vĩnh Long làm việc theo giấy mời của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh này.

Gia đình bà Hiền đến làm việc theo giấy mời của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi làm việc, bà Hiền nhận được thông báo kết quả giám định đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (tài xế trong vụ tai nạn nói trên).

Cụ thể, thông báo kết quả giám định ngày 22/9/2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long nêu căn cứ Bản kết luận giám định số 383/2025/KLGĐ ngày 16/9/2025 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh ngày 7/9/1992, nơi thường trú: ấp Bưng Lớn B, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) trong vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 4/9/2024 tại Km08 Tỉnh lộ 901 thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo về kết luận giám định trên như sau:

Về kết luận theo tiêu chuẩn y học: Căn cứ Tiêu chuẩn chẩn đoán của Tổ chức Y tế Thế giới về các rối loạn tâm thần và hành vi hiện hành (ICD-10); căn cứ Thông tư số 23/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần, các giám định viên tham gia giám định xác định:

Nguyễn Văn Bảo Trung trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội (cho đến thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) là không có bệnh lý tâm thần. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội (kể từ thời điểm bị bắn vào ngày 28/4/2025) và hiện tại là có bệnh lý tâm thần: Mất trí trong các bệnh lý đặc biệt khác đã được xếp loại ở chỗ khác (F02.8-ICD10).

Về kết luận về khả năng nhận thức, điều khiển hành vi: Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); căn cứ vào khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng giám định trong từng thời điểm, đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, các giám định viên tham gia giám định thảo luận và xác định đối tượng giám định có tình trạng nhận thức, điều khiển hành vi sau đây:

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội: Đương sự đủ khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Còn hiện tại đương sự mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, do mất trí mức độ trung bình.

Chiều tối ngày 26/9, thông tin với phóng viên báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, ngoài thông báo giám định trên, bà cũng được nghe về tình hình sức khỏe của Nguyễn Văn Bảo Trung với tỷ lệ thương tích 90% (nhưng không được cung cấp văn bản).

“Chúng tôi yêu cầu được cung cấp văn bản về tình hình sức khỏe của Nguyễn Văn Bảo Trung. Đồng thời mong muốn sớm có kết luận điều tra, đưa vụ án qua Viện Kiểm sát để đưa ra tòa xét xử công khai” – bà Hiền nói.