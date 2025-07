Tình trạng làm giả kết luận giám định tâm thần lan rộng ở nhiều địa phương

TPO - Quá trình điều tra mở rộng, công an đã phát hiện tình trạng làm giả kết luận giám định tâm thần diễn ra không chỉ tại một cơ sở mà lan rộng ở nhiều địa phương, gây hệ lụy nghiêm trọng cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều qua (7/7), Thiếu tướng Phan Mạnh Trường – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02), Bộ Công an, đã thông tin về diễn biến điều tra vụ án sai phạm nghiêm trọng xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 33 bị can, trong đó có 19 bị can là lãnh đạo, cán bộ, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, bao gồm Viện trưởng, nguyên Viện trưởng, Phó Viện trưởng cùng nhiều giám định viên.

Các bị can bị điều tra về 4 nhóm hành vi chính, gồm: Nhận hối lộ; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thiếu tướng Phan Mạnh Trường cho biết, qua quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện tình trạng làm giả kết luận giám định tâm thần diễn ra không chỉ tại một cơ sở mà lan rộng ở nhiều địa phương, gây hệ lụy nghiêm trọng cho quá trình điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Nhiều vụ án đã bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành án do căn cứ vào kết luận giám định tâm thần sai lệch. Đặc biệt, có những đối tượng phạm tội về ma túy, mang án rất nặng, sau khi được miễn thi hành án đã tiếp tục tái phạm, đe dọa nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội.

Do tính chất vụ án liên quan đến hoạt động giám định tư pháp, thuộc thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 15/3/2025, Bộ Công an đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của xã hội đối với hoạt động tố tụng tư pháp, cần xử lý nghiêm minh, triệt để để đảm bảo thượng tôn pháp luật và kỷ cương trong lĩnh vực giám định tư pháp.