Khởi tố tài xế vụ tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Ngày 5/8, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm bé gái tử vong ở Vĩnh Long.

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ huyện Trà Ôn cũ) tử vong vào ngày 4/9/2024.

Cơ quan điều tra cũng trực tiếp làm việc với gia đình, xác định Trung chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện và chưa đủ sức khỏe làm việc. Các quyết định tố tụng được cơ quan công an tống đạt tại nhà, vợ bị can Trung ký nhận.

Trước đó, như Tiền Phong đã tin đã đưa, sáng 28/4, tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, cha của Nguyễn Ngọc Bảo Trân) dùng súng bắn bị thương Nguyễn Văn Bảo Trung. Sau khi bắn Trung, Phúc đã tự sát, còn Trung được cứu sống nhưng để lại nhiều di chứng sau khi bị bắn vào đầu. Nguồn cơn vụ nổ súng được cho xuất phát từ vụ tai nạn giao thông làm cháu Trân tử vong.

Sau vụ nổ súng, Bộ Công an, Viện KSND Tối cao đã vào cuộc, hủy các quyết định không khởi tố vụ án, quyết định bác khiếu nại của gia đình nạn nhân để điều tra lại vụ tai nạn giao thông.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” đối với vụ tai nạn nói trên.