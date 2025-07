Đề nghị cho Phòng kỹ thuật hình sự được giám định thương tích

TPO - Bộ Tư pháp vừa tổ chức lấy ý kiến dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), đại diện Công an Hà Nội đề sửa luật theo hướng mở rộng lĩnh vực giám định pháp y cho Phòng kỹ thuật hình sự được giám định thương tích.

Bà Nguyễn Thị Thụy (Trưởng phòng Quản lý đấu giá tài sản, giám định tư pháp, trọng tài, hòa giải thương mại, Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp) cho hay, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý mang tính đột phá, phát triển bền vững cho tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; đồng thời góp phần giải quyết các vụ án kịp thời, khách quan, đúng pháp luật, nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng.

Theo Tờ trình, Dự thảo Luật sẽ giữ nguyên 18 Điều; sửa đổi, bổ sung 28 Điều; bổ sung mới 6 Điều; lược bỏ 11 Điều và 1 khoản Điều 22 của Luật Giám định tư pháp năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Cụ thể, có 6 Điều bổ sung mới, gồm: Điều về công nhận và hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc; Điều về quyền và nghĩa vụ của người giám định tư pháp theo vụ việc; Điều về công nhận, hủy bỏ công nhận tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; Điều về đình chỉ việc thực hiện giám định; Điều về xử lý vi phạm trong hoạt động giám định tư pháp; Điều về sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đầu tư, Pháp lệnh Chi phí tố tụng.

Bà Nguyễn Thị Thụy.

Đối với các nội dung cần thiết khác, Bộ Tư pháp đề xuất mở rộng phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp đối với một số lĩnh vực giám định tư pháp mà tổ chức, cá nhân trong xã hội có nhu cầu lớn, thường xuyên (như ADN, kỹ thuật số và điện tử). Đảm bảo chủ trương xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp khả thi, phù hợp với thực tiễn, từng bước hình thành và phát triển nghề giám định tư pháp.

Tham gia tọa đàm lấy ý kiến, đại diện Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nội đề nghị sửa đổi Luật giám định tư pháp theo hướng mở rộng lĩnh vực giám định pháp y cho Phòng kỹ thuật hình sự được giám định thương tích. Định kỳ giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ trong công tác giám định kỹ thuật hình sự và pháp y; Xây dựng cơ sở dữ liệu mẫu chuẩn các loại ma tuý, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Bộ Y tế và Bộ Công an để phục vụ công tác giám định.