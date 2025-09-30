Tổng Bí thư Tô Lâm: 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là về đất đai

TPO - “90% những khiếu kiện là về đất đai; 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là về đất đai”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Chiều 30/9, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 10 (TP Hà Nội) trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Thỉnh (xã Quang Minh) nêu vấn đề, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV sẽ tiến hành xem xét sửa đổi Luật đất đai, kỳ vọng có những giải pháp mạnh mẽ hơn để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng đất giao cho doanh nghiệp nhiều năm nhưng để hoang hoá, gây lãng phí…

Ông Thỉnh cũng kiến nghị, cần thực hiện quy hoạch bài bản, kiểm soát quy hoạch chặt chẽ để tránh tình trạng thu hồi đất bừa bãi…

Tổng Bí thư Tô Lâm với các cử tri. Ảnh: P.H.



Trao đổi tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, các cơ quan liên quan đang nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai và Luật Quy hoạch, dự kiến sẽ có trong nội dung Kỳ họp thứ 10.

Tổng Bí thư cho biết, vừa qua, ông làm việc với các cơ quan soạn thảo để định hướng những sửa đổi luật, làm sao đáp ứng được những kỳ vọng. “Chúng ta không làm vội vã, không làm một cách qua loa, đại khái, làm cho xong để hoàn thành chỉ tiêu mà phải phù hợp với thực tế”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Không được tư nhân hóa đất đai. Thứ hai, nhà nước phải bảo đảm quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí. Thứ ba, là phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, sắp tới, sẽ có nghị quyết về kinh tế nhà nước, trong đó nhấn mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Vậy, nhà nước có những nguồn lực gì: có tiền tệ, có đất đai, có khoáng sản. Vai trò chủ đạo của nhà nước là ở đấy.

Tổng Bí thư nêu, phải phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển đất nước. Người dân có thể giám sát, tại sao "đất vàng" mà lại để 10 – 20 năm không sử dụng, để cỏ hoang mọc.

“Ai phải chịu trách nhiệm, ai là chủ của miếng đất này, tại sao không sử dụng. Phải đánh thuế để ông không chịu nổi việc để không đất như thế”, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, phải xử lý được những việc lãng phí tài nguyên, nguồn lực của đất nước.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin: “90% những khiếu kiện là về đất đai; 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua là về đất đai”; cho rằng, có sự quản lý rất lỏng lẻo, thiếu hiệu lực, hiệu quả về vấn đề này.

Tổng Bí thư cũng nêu thực tế, nhà nước quản lý về giá xăng dầu, giá điện, giá rất nhiều mặt hàng, nhưng riêng giá đất đai thì lại giao cho hội đồng, công ty tư vấn định giá theo thị trường. Từ đó, dẫn tới tình trạng thao túng thị trường, thổi giá, gây khó khăn cho đời sống người dân khi các mặt hàng cũng bị lên giá theo.

Tổng Bí thư nêu dẫn chứng, có những mảnh đất rất nhỏ, xen kẹt, không làm được gì nhưng mang ra đấu giá. Đội cò đến đấu giá, đẩy giá mảnh đất đó lên thật cao, để miếng đất của họ hàng nghìn hecta bên cạnh được theo mức giá đó. Từ đó, nảy sinh ra việc đầu cơ, tích trữ, những vấn đề khác…. Vì thế, phải quản lý được những bất cập, điều chỉnh chính sách để về đúng trật tự.

Tổng Bí thư cũng nói về việc nhiều công trình, dự án đắp chiếu, lãng phí rất lớn khi có hàng nghìn hecta đất đai không được đưa vào sử dụng. Qua rà soát, có gần 3.000 dự án dạng này trên cả nước, đã tháo gỡ được khoảng hơn 1.000 dự án, với giá trị khoảng gần 1 triệu tỷ đồng.

“Bà con cử tri phát hiện những chỗ đất nào còn cỏ hoang mọc thì báo với thành phố. Phải đến tận cùng địa chỉ, phải có người chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư nói.