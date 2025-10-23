Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hải Phòng: Khởi tố phó giám đốc doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản của đối tác

Nguyễn Hoàn
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bị can Nguyễn Văn Nam - Phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phòng để làm rõ hành vi "cưỡng đoạt tài sản" một số doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức là đối tác thuê mặt bằng tại Cảng Trân Châu, thuộc Đặc khu Cát Hải.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1967, ở phố Núi Ngọc, Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại địa phương này.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Nam là Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng và vận tải Hải Phong, một doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực thầu thi công, xây dựng dự án tại Hải Phòng.

Nguyễn Văn Nam cùng đồng bọn đã có hành vi “cưỡng đoạt tài sản” thông qua hình thức cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng để phục vụ hoạt động kinh doanh, sản xuất tại Cảng Trân Châu, trên đảo Cát Bà, thuộc Đặc khu Cát Hải.

a0a258ed-383c-4ecb-aaf9-e92a0a066d4b.jpg
Khu vực Cảng Trân Châu trên đảo Cát Bà, Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Sau khi ký kết hợp đồng, Nam đưa ra các yêu bất hợp lý như sẽ cho đơn vị khác vào thuê, khai thác bãi Cảng dịch vụ Trân Châu hoặc đe dọa lái xe, đóng cảng không cho tàu chở vật liệu cập cảng nhằm gây sức ép về mặt kinh tế để buộc các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Nam và đồng bọn.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #doanh nghiệp #nhà thầu xây dựng #cưỡng đoạt tài sản #Đặc khu Cát Hải #Cảng Trân Châu

