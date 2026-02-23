Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

6 người tử vong trên hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu

Thành Đạt - A Lù
TPO - Tối 23/2, đại diện Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Triệu Văn Nội (SN 1995, trú tại xã Cảm Nhân) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy".

Triệu Văn Nội là người điều khiển tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy xảy ra tối 21/2 trên hồ Thác Bà, khiến 6 người tử vong.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/2, Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển kiểm soát YB-0876H chở 22 người di chuyển từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân.

27318.jpg
Triệu Văn Nội tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển kiểm soát YB-0919 do Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại xã Cảm Nhân) điều khiển, đang đi theo hướng từ Lục Yên về Yên Bình. Hậu quả, tàu chở khách bị chìm, làm 6 người trên tàu tử vong.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Triệu Văn Nội điều khiển phương tiện chở quá số người được phép (22/12 người theo quy định), đồng thời không thực hiện việc nhường đường cho phương tiện có động cơ công suất lớn hơn. Những hành vi này vi phạm quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

27188.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Thành Đạt - A Lù
