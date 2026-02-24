Đâm chết bạn nhậu rồi đi đầu thú

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Chỉ vì những lời nói thiếu tôn trọng trong lúc nhậu, một người đàn ông ở An Giang đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nam (SN 1987, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

z7555243945316-84cb3cd042b7ba1c13a18ab70865843b-9198.jpg
Đối tượng Nguyễn Hoàng Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 17/2, Nam nhậu cùng bạn trên đường Liên Hương (phường Rạch Giá), trong đó có P.T.T (SN 1993, cùng địa phương). Trong lúc ăn nhậu, giữa Nam và T. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi do T. có lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng. Bực tức, Nam lấy dao bấm mang theo người định đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn.

Chưa dừng lại, T. cầm ly thủy tinh trên bàn ném về phía Nam nhưng không trúng, Nam cầm dao xông tới đâm T., khiến nạn nhân bị thương nặng. T. được đưa đi cấp cứu, nhưng đến trưa 18/2 đã tử vong.

Sau khi gây án, Nam đã đến Công an phường Rạch Giá đầu thú.

