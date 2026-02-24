Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị cướp nhẫn vàng khi đi tập thể dục buổi sáng

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông ở Cà Mau khai báo, khi đang đi tập thể dục buổi sáng bất ngờ bị kẻ lạ mặt dùng dao khống chế và cướp nhẫn vàng 1 lượng.

Theo nguồn tin của phóng viên báo Tiền Phong, Công an xã Cái Nước (Cà Mau) đang xác minh, điều tra trình báo của một người dân về việc bị khống chế, cướp nhẫn vàng. Thông tin ban đầu, khoảng 4h sáng 23/2, ông L.C (65 tuổi, ngụ xã Cái Nước) đi tập thể dục trên tuyến đường 19/5 thì bị một người lạ tiếp cận, dùng dao đe dọa và cướp chiếc nhẫn vàng 24K, trọng lượng 1 lượng.

image.jpg
Ảnh minh hoạ.

Trong quá trình xảy ra vụ việc, ông C. không truy hô, không dám kháng cự. Thậm chí trong lúc giằng co, ông sợ bị thương nên chủ động tháo nhẫn đưa cho tên cướp. Thời điểm xảy ra vụ việc không có người chứng kiến.

Ngay sau đó, ông C. gọi cho con gái, và con gái ông C. gọi điện trình báo Công an xã Cái Nước.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Cái Nước đã làm việc với ông C. ghi nhận sự việc, lấy mô tả đặc điểm nghi phạm, trích xuất camera các tuyến đường nghi vấn...

Tân Lộc
#cướp vàng #Cà Mau #công an #điều tra #cướp dao #nhẫn vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục