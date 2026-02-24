Công an xử lý vụ đòi tiền đỗ ô tô trước cổng chùa Gôi Ninh Bình

TPO - Ngày 24/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vụ Bản (tỉnh Ninh Bình) cho biết, lực lượng công an xã đã lập biên bản, yêu cầu các cá nhân liên quan cam kết không tái diễn hành vi đòi thu phí đỗ ô tô trái quy định trước cổng Chùa Gôi.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh tranh luận giữa một tài xế và hai người dân (một nam, một nữ khoảng 50 tuổi) tại khu vực trước cổng chùa Gôi. Theo nội dung clip, hai người này đứng dưới lòng đường, yêu cầu tài xế nộp tiền đỗ xe. Khi bị đề nghị xuất trình vé hoặc giấy tờ trông giữ phương tiện theo quy định, họ không đưa ra được. Tài xế sau đó đã phản ứng, dẫn đến lời qua tiếng lại.

Người đàn ông (áo đen) và người phụ nữ (áo đỏ) đòi tiền đỗ xe của tài xế. Ảnh cắt từ video clip.

Hai người trong clip cho rằng việc thu tiền xuất phát từ lý do họ đã quét dọn vệ sinh khu vực và viện dẫn mức thu tại một số bãi đỗ xe lân cận là 100.000 đồng/lượt. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đặt ra vấn đề về tình trạng thu phí tự phát tại khu vực lễ hội.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vụ Bản đã mời những người liên quan lên làm việc, lập biên bản và yêu cầu cam kết chấm dứt hành vi thu tiền trái quy định. Theo xác minh ban đầu, hai cá nhân trong clip chưa nhận tiền của du khách.

Lãnh đạo UBND xã Vụ Bản cho biết, nguyên nhân xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ của người dân, dẫn đến hành vi không đúng quy định. Chính quyền địa phương đã nhắc nhở, đồng thời tăng cường kiểm tra để tránh phát sinh tình trạng tương tự.

Cũng theo lãnh đạo xã, thời điểm xảy ra vụ việc trùng với dịp cao điểm lễ hội xuân khu vực Chợ Viềng – Phủ Dầy, lượng du khách đổ về đông khiến một số bãi đỗ xe tập trung rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều phương tiện phải tìm vị trí gửi xe từ xa hoặc đỗ dọc các tuyến đường dẫn vào khu di tích.

Chính quyền địa phương cho biết đã bố trí các điểm trông giữ xe theo phương án phục vụ lễ hội, đồng thời sẽ tiếp tục siết chặt quản lý, ngăn chặn tình trạng thu phí tự phát, đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của người dân, du khách.