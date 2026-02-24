'Chặt mắt xích' quan trọng trong đường dây ma túy lớn, thu giữ 22 bánh heroin

TPO - Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Đào Minh Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa các tỉnh khác tiêu thụ.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận “hàng” từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Đối tượng Đào Minh Hoàng và tang vật tại cơ quan Công an.

Khoảng 19 giờ ngày 14/2, tại khu vực xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các xã Anh Sơn, Kim Bảng của tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát Hải quan khu vực XI, tỉnh Nghệ An phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.