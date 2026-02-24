Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Chặt mắt xích' quan trọng trong đường dây ma túy lớn, thu giữ 22 bánh heroin

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 22 bánh heroin.

images2084691-z7558657812884-7b983e9f55f686611c1c37f054d7f48b.jpg
Đào Minh Hoàng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa các tỉnh khác tiêu thụ.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Đào Minh Hoàng (SN 1981, trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội) là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng thường xuyên di chuyển từ Hà Nội vào khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để nhận “hàng” từ các đối tượng người Lào, sau đó đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương.

images2084692-z7558657800765-dec875b17ac224a112c89eeaf65ac525.jpg
Đối tượng Đào Minh Hoàng và tang vật tại cơ quan Công an.

Khoảng 19 giờ ngày 14/2, tại khu vực xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an các xã Anh Sơn, Kim Bảng của tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đội kiểm soát Hải quan khu vực XI, tỉnh Nghệ An phá thành công vụ án, bắt giữ đối tượng Đào Minh Hoàng, thu giữ 22 bánh heroin.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#ma túy #Nghệ An #Hà Nội #Lào #đường dây ma túy #heroine

Xem thêm

Cùng chuyên mục