Xe khách 21 chỗ chở 79 người, tài xế và chủ xe bị phạt hơn 220 triệu đồng

TPO - Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện và xử lý xe khách kinh doanh vận tải tuyến cố định chở quá số người quy định ở mức đặc biệt nghiêm trọng, vượt trên 100% sức chứa của phương tiện.

Vào 16h ngày 23/2, tại khu vực trạm thu phí Km6 cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 99F-003.XX.

Qua kiểm tra, kiểm đếm trực tiếp, CSGT xác định phương tiện có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về chở quá số người quy định.

CSGT kiểm tra xe chở khách chở quá số người so với quy định.

Cụ thể, ông Phạm Ngọc P. (SN 1983, trú tại xã Kiều Phú, TP. Hà Nội) điều khiển xe ô tô khách kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly lớn hơn 300km chở quá số người quy định (79 người/21 chỗ).

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính phạt tiền 75 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế.

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH xuất nhập khẩu H.N (xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) bị lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi để cho người làm công điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm (chở vượt trên 100% số người được phép chở).

Theo khoản 6 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với lỗi vi phạm trên, chủ phương tiện bị phạt tiền 150 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe tuyến cố định trong 2 tháng

Lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe tuyệt đối tuân thủ quy định về số người được phép chở; hành vi nhồi nhét khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

