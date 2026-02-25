Nam sinh ‘phê’ ma túy trộm loạt ô tô gây tai nạn, giết người trên đường bỏ trốn

TPO - Trong lúc ‘phê’ ma túy, Ma Vũ Duy (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) đã gây ra nhiều vụ trộm cắp từ Thái Nguyên về đến Hà Nội rồi ra tay giết hại một người đàn ông.

Trộm cắp từ Thái Nguyên về Hà Nội

Ngày 25/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ma Vũ Duy (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên) ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử về các tội “Giết người”; “Trộm cắp tài sản”; “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, bị can Ma Vũ Duy là sinh viên nhưng nghiện ma túy tổng hợp từ năm 2020, anh ta chưa có tiền án, tiền sự.

Sáng 20/11/2024, sau khi sử dụng ma túy, Duy rơi vào trạng thái loạn thần và bắt đầu chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp tại Thái Nguyên và Hà Nội.

Cụ thể, khoảng 7h30 cùng ngày, tại khu vực cầu chui thuộc phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên, Duy phát hiện một xe máy Honda Lead biển số 20B1-251.xx của anh Trần Ngọc Nam dựng ở ven đường, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Lợi dụng sơ hở, Duy chiếm đoạt chiếc xe (được định giá khoảng 5 triệu đồng) rồi điều khiển về Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Tại đây, Duy tiếp tục vào phòng nghỉ giáo viên, lấy trộm một chìa khóa ô tô, sau đó chiếm đoạt chiếc Hyundai Avante biển số 20A-021.xx của chị Phạm Thị Phương Lan đang để tại sân giảng đường.

Sau khi lấy xe, Duy khiển chiếc ô tô đi xuống Hà Nội, rồi bỏ lại xe tại khu vực Đông Anh, thuê taxi biển số 99E-008.xx do anh Nguyễn Văn Thật (trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển để đi Sân bay Nội Bài.

Lợi dụng lúc anh Thật xuống xe hỏi cửa máy bay đi TP HCM, bị can Duy lẻn lên ghế lái, điều khiển xe bỏ chạy về phía trạm thu phí sân bay Nội Bài song anh Thật kịp thời phát hiện, đuổi theo và lấy lại xe.

Viện Kiểm sát cho rằng, do loạn thần vì sử dụng ma túy, đến khoảng 15h cùng ngày, Duy tự cởi hết quần áo và đi bộ trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội).

Khi đi bộ qua cổng Công ty suất ăn Nội Bài (thuộc xã Sóc Sơn) nhìn thấy chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1977, trú tại xã Sóc Sơn) đang điều khiển xe đạp hướng về phía cầu Nhật Tân, Duy đã dùng tay và vỏ chai bia nhặt ở rìa đường tấn công chị Huyền, làm chị Huyền bị thương ở cánh tay trái.

Tiếp tục đi bộ trên đường, Duy phát hiện ô tô Toyota Vios, biển số 30G-757.xx của anh Nguyễn Song Hà (trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội), chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa, quan sát không có ai, Duy liền dùng gạch đập vỡ cửa kính xe và chiếm đoạt.

Trong quá trình điều khiển Toyota Vios nêu trên, dù không có giấy phép lái xe và đang trong tình trạng sử dụng ma túy, Duy đã gây tai nạn nghiêm trọng khiến anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1983, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe máy Honda cùng chiều, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo kết luận giám định là 61%.

Nam sinh Ma Duy Vũ.

Giết người

Sau khi gây tai nạn, Duy xuống xe ô tô, bỏ chạy vào nhà ông H. V. C. (SN 1955, ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn). Nhìn thấy ông C. đang ngồi một mình trong phòng ngủ ở tầng 1, Duy đã lấy chiếc xẻng bằng kim loại dài 145cm ở vườn, đập nhiều nhát vào đầu và người ông C.

Hậu quả, ông C. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, tổn thương não nghiêm trọng và gãy nhiều xương sườn.

Sau khi gây án với ông C., Duy tiếp tục chạy sang nhà anh Nguyễn Hữu Quang gần đó, cố thủ trên tầng 3 và bị người dân phối hợp khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan Công an.

Kết quả kiểm tra nhanh xác định, bị can Ma Vũ Duy dương tính với ma túy.

Tại cơ quan điều tra, nam sinh viên Đại học Nông Lâm Thái Nguêyn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận không có giấy phép lái xe ô tô và đã sử dụng ma túy trước khi gây án.

Theo Viện Kiểm sát, hành vi của Ma Vũ Duy đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Việc sát hại ông H. V. C. diễn ra ngay sau khi bị can thực hiện hành vi trộm cắp và gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, thuộc trường hợp “giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” và có tính chất côn đồ.

Viện Kiểm sát do đó truy tố Ma Vũ Duy về tội “Giết người” theo Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất lên đến chung thân hoặc tử hình.

Đối với hành vi trộm cắp tài sản, Viện Kiểm sát xác định Duy đã trộm nhiều ô tô, và xe máy có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng, nên truy tố Duy theo Khoản 4 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Về hành vi điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, trong tình trạng sử dụng ma túy, gây thương tích cho người khác với tỷ lệ 61%, bị can Duy bị truy tố theo Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhận định, tình tiết tăng nặng với bị can là phạm tội hai lần trở lên. Tuy nhiên, nam sinh được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình đã bồi thường cho đại diện gia đình ông H. V. C. 300 triệu đồng; bồi thường cho anh Nguyễn Song Hà 247 triệu đồng; bồi thường cho anh Nguyễn Văn Quyết 50 triệu đồng.

Trong khi, các bị hại hiện không yêu cầu bị can phải bồi thường thêm.