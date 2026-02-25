Hà Nội: Công an điều tra vụ nữ du khách người Mỹ bị xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng

TPO - Nữ du khách người nước ngoài tố bị tài xế xe ôm "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7km từ đường Nguyễn Văn Huyên lên phố cổ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Hình ảnh nữ du khách chụp ảnh cùng tài xế xe ôm được tài khoản Ngô Trung Đức chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin phản ánh, chiều ngày 24/2, Clarissa - nữ du khách người Mỹ, bắt xe ôm từ Bảo tàng Dân tộc học ở đường Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô lên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Sau khi được một nam xe ôm mời chào, nữ du khách đã lên xe và được người này chở đi quãng đường khoảng 7km.

Trên đường đi, tài xế xe ôm còn chở Clarissa đến phố đường tàu Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) chụp ảnh. Sau đó, họ rời đi và đến điểm cuối là phố Tràng Tiền.

Khi thanh toán tiền, nữ du khách tố bị "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường trên.

Nội dung sự việc nhanh chóng được tài khoản Ngô Trung Đức chia sẻ lên mạng xã hội. Đồng thời, họ đã đến Công an phường Hoàn Kiếm trình báo.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm thông tin thêm, hiện Công an phường Hoàn Kiếm đã ghi nhận thông tin của nạn nhân và đang triển khai giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, trên địa bàn TP Hà Nội cũng từng xảy ra tình trạng tài xế xe ôm, taxi "chặt chém" tiền của người dân, du khách nước ngoài. Các trường hợp trên đều được xác minh xử lý nghiêm.