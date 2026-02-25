Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kẻ trộm 14 chỉ vàng của hàng xóm sa lưới

Minh Đức
TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú xã Khoái Châu) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 8/2, bà N.T.X. (63 tuổi, trú cùng xã) đi làm về thì phát hiện cửa nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra tài sản, gia đình bà xác định bị mất 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị ước tính khoảng 245 triệu đồng.

screen-shot-2026-02-25-at-090509.png
Bùi Quang Huy tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Bùi Quang Huy là người thực hiện hành vi trộm cắp. Tuy nhiên, thời điểm lực lượng chức năng tiến hành xác minh, Huy đã rời khỏi địa phương.

Quá trình truy xét, Công an xã Khoái Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ Huy khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở xã Đan Phượng, TP Hà Nội.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và khoảng 3 triệu đồng tiền mặt. Bước đầu, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng thời điểm gia đình hàng xóm vắng nhà để đột nhập, cạy cửa trộm tài sản. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và đã tiêu xài hơn 6 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Minh Đức
