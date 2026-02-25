Liên tiếp cháy cơ sở sản xuất kinh doanh, Công an TPHCM khuyến cáo 'nóng'

Ngày 25/2, trước tình trạng liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng trong dịp Tết Nguyên đán, Công an TPHCM phát đi khuyến cáo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp đồng loạt khởi động lại dây chuyền sản xuất. Đây là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao do hệ thống điện, máy móc hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngưng.

Vụ cháy cửa hàng kinh doanh thiết bị gỗ trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM chiều 25/2 khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Để phòng ngừa sự cố đáng tiếc, người đứng đầu cơ sở cần chủ động rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa đơn vị vào hoạt động. Trọng tâm là kiểm tra hệ thống điện, việc sử dụng điện tại các thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ quá tải, chập cháy.

Đặc biệt, khi khởi động máy móc hoặc dây chuyền sản xuất, cần vận hành theo từng công đoạn, tránh mở đồng loạt gây quá tải đột ngột cho hệ thống điện.

Các cơ sở cũng phải kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC, như: hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước, khí; các bình chữa cháy xách tay, phương tiện, dụng cụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ. Đồng thời, bảo đảm lực lượng PCCC cơ sở thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Khói lửa bốc ngùn ngụt từ vụ cháy tổ hợp quán cà phê, nhà hàng ở phường Hiệp Bình ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Lối thoát nạn, đường thoát hiểm, biển chỉ dẫn hướng thoát nạn cần được kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm thông thoáng, không bị che chắn, cản trở. Vật tư, hàng hóa phải được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn và điều kiện ngăn cháy theo quy định.

Công an TPHCM cũng lưu ý, trong quá trình sản xuất, các đơn vị phải quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; không bố trí các chất, vật liệu dễ cháy như cồn, hóa chất, chất cháy… gần khu vực có nguy cơ phát sinh nhiệt cao như nhà bếp, kho chứa, phòng làm việc có nhiều thiết bị điện tử.

Bên cạnh đó, cơ sở cần kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng và trang bị đầy đủ các phương tiện PCCC, dụng cụ phá dỡ như búa, kìm cộng lực, đèn pin, mặt nạ phòng độc, thang, dây hạ chậm, nguồn nước… Các thiết bị phải được bố trí đúng nơi quy định, thuận tiện cho việc sử dụng khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, công tác tuyên truyền, phổ biến nội quy, quy định về PCCC đến toàn thể cán bộ, công nhân viên cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc tự kiểm tra an toàn PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phải trở thành nhiệm vụ định kỳ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót.

Công an TPHCM nhấn mạnh, việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là yếu tố then chốt để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi sự cố cháy, nổ xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động.