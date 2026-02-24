Cháy ngùn ngụt ở TPHCM

TPO - Khoảng 15h ngày 24/2 (mùng 8 Tết), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện khói đen và lửa bốc lên nghi ngút từ một căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp. Nhiều người lập tức hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án khoanh vùng, phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn tàn lửa, đảm bảo an toàn.

Hình ảnh lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong nhà đã bị hư hỏng, thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ việc.