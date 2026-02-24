Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy ngùn ngụt ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 15h ngày 24/2 (mùng 8 Tết), một vụ hỏa hoạn bùng phát tại căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long, TPHCM, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Clip hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện khói đen và lửa bốc lên nghi ngút từ một căn nhà trên đường Đỗ Xuân Hợp. Nhiều người lập tức hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bùng phát dữ dội.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương án khoanh vùng, phun nước làm mát, ngăn cháy lan sang các căn nhà liền kề.

Ghi nhận tại hiện trường, đến khoảng 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn tàn lửa, đảm bảo an toàn.

img-7935.jpg
img-7934.jpg
Hình ảnh lửa cháy ngùn ngụt tại căn nhà.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng phần lớn tài sản trong nhà đã bị hư hỏng, thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại của vụ việc.

Nguyễn Dũng
#cháy nhà #TPHCM #đám cháy #tài sản thiêu rụi #cứu hỏa #đêm giao thừa #Cảnh sát PCCC và CNCH

Xem thêm

Cùng chuyên mục