Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Từ 15/3, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được sản xuất, cung cấp pháo hoa nổ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo nghị định sửa đổi vừa được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2026 quy định về đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý, sử dụng con dấu; cư trú; căn cước...

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3, Nghị định 58 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến an ninh trật tự với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; sử dụng pháo, con dấu; thi hành Luật Căn cước, Luật Cư trú.

Trong đó, Nghị định đã sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định liên quan đến việc quản lý sử dụng pháo.

242ph.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, nghị định sửa đổi theo hướng: Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ.

Theo quy định hiện nay, Thủ tướng quyết định tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được phép nghiên cứu, sản xuất, xuất nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ theo đơn đặt hàng của cơ quan nhà nước và đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng.

Cũng theo Nghị định 58, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ vào dịp Tết nguyên đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc khánh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày 30/4…sẽ do Chủ tịch UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để quyết định.

Theo quy định hiện hành, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ sẽ do UBND tỉnh, thành phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện.

Điểm đáng chú ý khác, Nghị định 58 cũng đã sửa đổi về thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh theo hướng ưu tiên nộp hồ sơ online và rút ngắn thời gian cấp giấy phép.

Cụ thể, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an sẽ lập hồ sơ và nộp lên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc VneID, hoặc gửi qua đường bưu điện về Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sẽ lập hồ sơ theo quy định và nộp về Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong 3 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy phép theo mẫu quy định. Trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cùng với đó, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa, thuốc pháo hoa để sản xuất, kinh doanh cũng được rút ngắn từ 5 xuống còn 3 ngày.

Luân Dũng
#pháo hoa nổ #Bộ Công an #sản xuất #xuất khẩu #doanh nghiệp #Bộ Quốc phòng #Thủ tướng #cấp phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục