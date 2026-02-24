Thủ tướng gặp mặt, tri ân những 'thiên thần áo trắng'

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng "y lý", "y thuật"; vừa là những "thiên thần áo trắng" thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng "y đức".

Chiều 24/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện Trung ương nhân Kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2).

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc gặp mặt. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, giai đoạn 2021-2025, tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp và khó lường, nhất là đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài. Tuy nhiên, hoạt động của ngành y tế nước nhà vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các chỉ tiêu chủ yếu của ngành đều đạt và vượt kế hoạch như tuổi thọ trung bình đạt và vượt mức 74,5 tuổi vào năm 2025; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ngày càng giảm.

Việt Nam được quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ lĩnh vực y tế. Năm 2025, ước thực hiện đạt 3/3 chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 8/9 chỉ tiêu cho ngành, lĩnh vực.

Các đại biểu kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách liên quan phát triển ngành y: Hoàn thiện thể chế liên quan lĩnh vực ghép tạng; nghiên cứu, sản xuất dược, vắc xin; có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân lực ngành y; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại trang bị cho các bệnh viện…

Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, nhà khoa học. Ảnh VGP

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng "y lý", "y thuật"; vừa là những "thiên thần áo trắng" thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng "y đức".

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành y tế. Các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đã dành tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 20 chữ: "Giữ trọn y đức - Vững vàng y thuật – Nâng tầm y lý - Vượt qua nghịch cảnh – Tất cả vì dân".

Hình thành hệ sinh thái y tế thông minh

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế phải xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị đi vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu. Ảnh: VGP

Theo đó, cần tập trung quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của các nghị quyết bằng các công trình nghiên cứu, các công nghệ mới, các mô hình quản trị y tế tiên tiến, minh bạch, hiệu quả và các giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược, công nghiệp y tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Đồng thời, sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc.

Các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực; đồng thời, mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và khoa học công nghệ quốc gia.