Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm tung tích người đàn ông tử vong bên bờ đá sông Hàn

Nguyễn Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi chết chưa rõ nguyên nhân trên bờ sông Hàn ở khu vực đường Chương Dương.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 23/2, một người dân trong lúc đi câu cá, khi di chuyển qua khu vực vỉa hè bờ sông Hàn ở khu vực đường Chương Dương thì phát hiện một tử thi mắc kẹt tại bờ đá nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Đà Nẵng và các cơ quan chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo quy định.

thi-the.png
Hiện trường phát hiện thi thể trên sông Hàn

Qua khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nam giới, độ tuổi ước khoảng 30 – 35 tuổi, tóc màu đen, cao khoảng 1,8m.

Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu sáng, quần dài màu đen, hai chân mang tất màu sáng, chân phải mang giày thể thao màu đen.

Kiểm tra bên ngoài tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Theo nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước đó, trên người không có giấy tờ tùy thân, tài sản nên chưa xác định được nhân thân, lai lịch và quốc tịch nạn nhân.

Hiện tử thi đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng để bảo quản, phục vụ công tác khám nghiệm và xác minh theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra theo dõi, kiểm sát quá trình giải quyết vụ việc, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.

Nguyễn Thành
#thi thể #sông Hàn #Đà Nẵng #khám nghiệm #tử thi #điều tra #nguyên nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục