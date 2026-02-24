Tìm tung tích người đàn ông tử vong bên bờ đá sông Hàn

TPO - Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi chết chưa rõ nguyên nhân trên bờ sông Hàn ở khu vực đường Chương Dương.

Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 23/2, một người dân trong lúc đi câu cá, khi di chuyển qua khu vực vỉa hè bờ sông Hàn ở khu vực đường Chương Dương thì phát hiện một tử thi mắc kẹt tại bờ đá nên trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Đà Nẵng) chủ trì, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 2 – Đà Nẵng và các cơ quan chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi theo quy định.

Hiện trường phát hiện thi thể trên sông Hàn

Qua khám nghiệm ban đầu xác định tử thi là nam giới, độ tuổi ước khoảng 30 – 35 tuổi, tóc màu đen, cao khoảng 1,8m.

Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu sáng, quần dài màu đen, hai chân mang tất màu sáng, chân phải mang giày thể thao màu đen.

Kiểm tra bên ngoài tử thi không phát hiện dấu vết tác động ngoại lực. Theo nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 3 ngày trước đó, trên người không có giấy tờ tùy thân, tài sản nên chưa xác định được nhân thân, lai lịch và quốc tịch nạn nhân.

Hiện tử thi đã được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đà Nẵng để bảo quản, phục vụ công tác khám nghiệm và xác minh theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra theo dõi, kiểm sát quá trình giải quyết vụ việc, bảo đảm tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan.