Xã hội

Google News

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa

Lữ Hồ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ngày 24/2, Hội đồng Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết: Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa công bố danh sách 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa, trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Cụ thể, toàn tỉnh Khánh Hòa có 4 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và có 20 người ứng cử viên để bầu 12 đại biểu Quốc hội. Trong đó, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Khánh Hòa.

khacdinh1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: T.P.

Đơn vị bầu cử số 2 bao gồm 11 xã (Diên Khánh, Diên Lâm, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh và Suối Hiệp) và 3 phường (Tây Nha Trang, Nha Trang và Nam Nha Trang). Đơn vị bầu cử này có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử và số đại biểu Quốc hội được bầu là 3 người.

Dưới đây là danh sách 20 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Khánh Hòa:

anh-man-hinh-2026-02-24-luc-190046.png
anh-man-hinh-2026-02-24-luc-190058.png
anh-man-hinh-2026-02-24-luc-190109.png
anh-man-hinh-2026-02-24-luc-190118.png
Lữ Hồ
#quốc hội #Khánh Hòa #ứng cử viên #Nguyễn Khắc Định #bầu cử #phó chủ tịch quốc hội

