Xâm nhập mặn lấn sâu gần 60km tại Đồng bằng sông Cửu Long

Cảnh Kỳ
TPO - Ranh mặn 4‰ có khả năng xâm nhập vào đất liền sâu nhất trên sông Cửa Đại vào hơn 43km, sông Hàm Luông khoảng 56km, sông Cổ Chiên gần 55km, sông Hậu hơn 57km.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Vĩnh Long cho biết, những ngày cuối tháng 2, độ mặn tăng dần trên các sông từ hôm nay (25/2) đến hết tháng này, đạt đỉnh trong các ngày 27-28/2.

Ranh mặn 4‰ có khả năng xâm nhập sâu nhất trên sông Cửa Đại vào hơn 43km, sông Hàm Luông khoảng 56km, sông Cổ Chiên gần 55km, sông Hậu hơn 57km.

Với ranh mặn 1‰ có khả năng xâm nhập sâu nhất trên sông Cửa Đại đến xã Phú Túc, cách cửa sông hơn 51km; sông Hàm Luông xâm nhập đến các xã Tân Phú, Chợ Lách, cách cửa sông hơn 68km; sông Cổ Chiên xâm nhập đến các xã Phú Phụng, Cái Nhum, cách cửa sông hơn 72km; sông Hậu xâm nhập đến các xã Trà Ôn, Lục Sĩ Thành, cách cửa sông gần 67km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn Cấp 2.

Bản đồ ranh mặn trên địa bàn Vĩnh Long những ngày cuối tháng 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo, xâm nhập mặn có thể tác động đến các loại cây trồng, vật nuôi, nguồn nước sinh hoạt, các công trình của người dân và địa phương ở những vùng có độ mặn 0,5‰ trở lên. Các địa phương tùy vào sức thích ứng của giống cây trồng, vật nuôi để có kế hoạch ứng phó phù hợp.

Các địa phương trên sông Hậu, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên cách cửa sông từ 67-72km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp. Các địa phương trên sông Cửa Đại cách cửa sông từ 51,5km trở xuống nên theo dõi và kiểm tra độ mặn khi vận hành cống và sử dụng nước sông trực tiếp.

Để chủ động ứng phó với tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật các bản tin cảnh báo xâm nhập mặn. Tùy theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị có phương án chủ động ứng phó, báo cáo tình hình ảnh hưởng của xâm nhập mặn trên địa bàn quản lý khi có tình huống đột xuất xảy ra.

Cảnh Kỳ
