Xã hội

Google News

Hai mẹ con đuối nước tử vong ở đập

Nguyễn Thắng
TPO - Hai nạn nhân trú tại phường Phượng Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã tử vong do đuối nước tại khu vực Đập Lậu. Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Bắc Ninh phải vượt qua địa hình nước sâu, nhiều đá ngầm để tổ chức tìm kiếm trong điều kiện khó khăn.

Ngày 25/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực Đập Lậu, thuộc Tổ dân phố Hoà Mục, phường Phượng Sơn.

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo về vụ việc đuối nước xảy ra tại đây. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Lục Ngạn khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Khu vực Đập Lậu có địa hình phức tạp, nước sâu, nhiều đá và cây ngầm dưới lòng nước, gây cản trở lớn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân địa phương, tổ chức rà soát từng khu vực nghi vấn.

Cơ quan chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Danh tính ban đầu xác định là P.T.B (SN 1991) và D.C.H (SN 2017), cùng trú tại phường Phượng Sơn. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để lo hậu sự.

Qua vụ việc, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tai nạn đuối nước, đặc biệt tại các khu vực ao, hồ, đập nước nguy hiểm. Khi xảy ra sự cố, cần nhanh chóng thông báo tới lực lượng cứu nạn qua số 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo UBND phường Phượng Sơn cho biết, nạn nhân P.T.B và D.C.H là hai mẹ con. Trước đó, chị B có mâu thuẫn với chồng, rồi mang con trai đi khỏi nhà, nghi ngờ chị này tự tử.

Nguyễn Thắng
