Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Vì sao nước biển ở Gia Lai chuyển màu nâu đỏ?

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dải nước biển dài hàng km thuộc phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai bất ngờ chuyển sang màu nâu đỏ lạ thường, khiến người dân xôn xao, ngành chức năng bước đầu nhận định là hiện tượng “thủy triều đỏ”.

Liên quan hiện tượng vùng biển thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) bất ngờ đổi sang màu nâu đỏ lạ thường, sáng 25/2, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đã nắm bắt thông tin và có trao đổi với ngành môi trường của địa phương tiến hành khảo sát thực tế.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nhiều khả năng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”, hay còn gọi tảo nở hoa. Thông thường, khi tảo phát triển mạnh sẽ cho thấy môi trường nước có hàm lượng chất hữu cơ nhất định.

z7560399540425-3e9c31f38584de0d34635f7cd87b350c.jpg
Khu vực nước biển bị đổi màu.

Về nguồn gốc chất hữu cơ, theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai có hai khả năng.

Thứ nhất, có thể xuất phát từ các nguồn thải trong đất liền theo dòng chảy đổ ra biển. Thứ hai, không loại trừ yếu tố hải lưu từ ngoài khơi đưa khối nước giàu dinh dưỡng vào bờ, kích thích tảo phát triển. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân, ngành môi trường sẽ khảo sát.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, hiện tượng này thường chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, khoảng vài ngày. Khi lượng chất hữu cơ bị tảo tiêu thụ hết, màu nước sẽ dần trở lại bình thường. Trước đây, vùng biển Gia Lai cũng từng xuất hiện hiện tượng tương tự.

bien.jpg
Khu vực biển trước đó đổi màu đã trở lại bình thường.

Sáng cùng ngày, ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho biết, khu vực biển đã trở lại bình thường. Theo ông Lâm, tại vị trí xuất hiện tảo, ruốc biển kéo vào nhiều để ăn tảo nên ngư dân trúng đậm.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tại khu vực bờ biển thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai), một dải nước hàng km bất ngờ đổi màu nâu đỏ, có thể quan sát bằng mắt thường.

Trương Định
#thủy triều đỏ #biển Gia Lai #tảo nở hoa #Hoài Nhơn Bắc #biển Tam Quan

Xem thêm

Cùng chuyên mục