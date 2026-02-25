Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

Việt Nam sắp quan sát được 'Trăng máu'

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối ngày 3/3 tới (tối rằm tháng Giêng), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, còn được biết đến với tên gọi "Trăng máu". Đây được đánh giá là sự kiện thiên văn kỳ thú nhất mà Việt Nam có thể quan sát trong năm nay.

Nguyệt thực toàn phần xảy ra khi cả Mặt Trăng đi vào vùng bóng tối của Trái Đất và chuyển sang màu đỏ đồng do ánh sáng Mặt Trời bị khúc xạ qua khí quyển Trái Đất. Vì vậy, hiện tượng này còn được biết đến với tên gọi "Trăng máu".

Sự kiện lần này có thể quan sát được ở Đông Âu, Châu Á, Châu Úc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Cực, Nam Cực, trong đó có Việt Nam.

Theo thống kê của Time and Date, lần nguyệt thực này sẽ có khoảng 5,58 tỷ người trên thế giới (tương đương với khoảng 69% dân số) có thể quan sát được ít nhất một phần của pha nửa tối. Khoảng 2,5 tỷ người (tương đương 30,8% dân số) có thể quan sát được toàn bộ các pha nhưng chỉ có khoảng 176 triệu người (xấp xỉ 2,2% dân số) có thể quan sát được từ đầu đến cuối của hiện tượng.

trang-mau.jpg
Việt Nam có thể quan sát được từ pha toàn phần đến kết thúc của sự kiện nguyệt thực tối rằm tháng Giêng năm nay (3/3/2026).

Quá trình nguyệt thực bắt đầu lúc 15 giờ 44 phút 25 giây (giờ Việt Nam) với pha nửa tối, từ 16 giờ 50 phút 07 giây, nguyệt thực một phần bắt đầu. Từ 18 giờ 04 phút 34 giây, nguyệt thực toàn phần bắt đầu.

Vào 18 giờ 33 phút 46 giây, nguyệt thực đạt cực đại. Vào 19 giờ 02 phút 49 giây, nguyệt thực toàn phần kết thúc. Vào 20 giờ 17 phút 15 giây, nguyệt thực một phần kết thúc. Đến 21 giờ 23 phút 06 giây, nguyệt thực nửa tối kết thúc.

Tại Việt Nam, việc quan sát có thể thực hiện được trong khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ pha nguyệt thực toàn phần khoảng 18h tối 3/3 (tối rằm tháng Giêng), cho đến khi kết thúc.

Nguyệt thực toàn phần có thể quan sát hoàn toàn bằng mắt thường nhưng việc quan sát phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, đồng thời nên chọn nơi quan sát có góc nhìn rộng, gần chân trời phía Đông, tránh khu vực nhiều ánh sáng.

Nguyệt thực toàn phần tối 3/3 là một trong những hiện tượng thiên văn được đáng mong đợi nhất năm 2026 ở Việt Nam, phải chờ hơn hai năm nữa, đến ngày 31/12/2028, chúng ta mới được chiêm ngưỡng lại hiện tượng này.

Nguyễn Hoài
#nguyệt thực toàn phần #sự kiện thiên văn 2026 #Trăng máu

