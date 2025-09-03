Cuối tuần này 'trăng máu' xuất hiện khắp nơi trên thế giới

TPO - Kỳ trăng tròn sắp tới là nguyệt thực toàn phần đối với người xem ở một số khu vực trên thế giới. Tại Úc, Châu Á, Châu Phi và một số vùng ở Châu Âu, hiện tượng "trăng máu" sẽ xuất hiện trong 82 phút, đây là nguyệt thực toàn phần dài nhất kể từ ngày 8/11/2022.

Nó sẽ gần giống với nguyệt thực toàn phần kéo dài 65 phút được quan sát ở Bắc Mỹ vào ngày 14/3/2025. Tuy nhiên, nguyệt thực ngày 7/9 tới sẽ xảy ra trước khi trăng mọc ở Bắc Mỹ.

Bạn có thể ngắm trăng tròn mà không cần bất kỳ thiết bị quang học nào, nhưng ống nhòm ngắm sao và kính thiên văn sân sau có thể giúp bạn nhìn thấy những chi tiết trên bề mặt Mặt Trăng mà mắt thường không nhìn thấy được. Khi trăng tròn lên cao, độ chói của nó tăng lên đáng kể, khiến việc quan sát trực tiếp trở nên khó khăn.

Trăng tròn mọc trên một cánh đồng lúa mì ở miền nam Alberta, Canada, vào ngày 30/8/2023

Tối hôm sau, thứ Hai, ngày 8/9, Mặt Trăng khuyết sẽ ở gần Sao Thổ. Hành tinh có vành đai này sẽ đặc biệt sáng vì nó đạt đến điểm đối lập hàng năm, khi nó ở gần Trái Đất nhất, vào ngày 20/9.

Trăng tròn sắp tới là kỳ trăng tròn cuối cùng của Bắc bán cầu và mặt trăng sẽ bị che khuất hoàn toàn ở một số nơi trên thế giới. Kỳ trăng này ở Bắc Mỹ gọi là Trăng Ngô.

Trăng tròn cuối cùng của mùa hè ở Bắc bán cầu sẽ xuất hiện vào Chủ Nhật, ngày 7/9 và thời điểm đẹp nhất để ngắm trăng là vào cuối ngày khi trăng mọc ở phía đông lúc chạng vạng.

Mặc dù thường được gọi là Trăng Thu Hoạch, trăng tròn tháng Chín năm nay được gọi là Trăng Ngô. Lý do là vì trăng tròn gần điểm phân nhất vào ngày 22/ 9 theo truyền thống được gọi là Trăng Thu Hoạch, và năm nay có sự thay đổi xảy ra ba năm một lần, theo Time and Date .

Những tên gọi khác của trăng tròn tháng 9 bao gồm Trăng rượu, Trăng bài hát và Trăng lúa mạch, trong khi người Anishinaabeg gọi trăng tháng 9 là "Wabaabagaa Giizis", có nghĩa là "Trăng thay lá", theo Trung tâm nghiên cứu người Mỹ bản địa .

Mặc dù trăng tròn chính thức sẽ vào lúc 2:10 chiều ngày 7/9, trăng tròn được quan sát rõ nhất khi nó mọc ở phía đông ngay sau khi mặt trời lặn ở phía tây. Hiện tượng này xảy ra vài giờ sau khi trăng tròn, với hiện tượng Trăng Ngô mọc vài phút sau khi mặt trời lặn trên khắp Bắc Mỹ.

Sau Trăng ngô vào tháng 9 này, trăng tròn tiếp theo sẽ là Trăng thu hoạch, sẽ tròn vào thứ Hai, ngày 6/10.