Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hiện hai thiếu niên tử vong dưới kênh Tàu Hủ

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ hai thiếu niên tử vong dưới kênh Tàu Hủ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ đuối nước.

Ngày 25/2, lực lượng chức năng TPHCM đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên ở khu vực Kênh Tàu Hủ.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23/2, người dân phát hiện hai thiếu niên gặp nạn dưới kênh nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

z7561647176135-f0811e354d4b6f7f0427cf80ecb6043b.jpg

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do trời tối, tầm nhìn dưới nước hạn chế và dòng chảy phức tạp.

Sau hơn một giờ triển khai các biện pháp lặn tìm, lực lượng chức năng đã lần lượt tìm thấy thi thể hai nam thiếu niên 14 và 15 tuổi. Thi thể các nạn nhân sau đó được đưa lên bờ bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình để lo hậu sự.

Công an TPHCM đang phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định đây là vụ đuối nước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, nhắc nhở trẻ em khi vui chơi gần sông, kênh, rạch; đồng thời trang bị kỹ năng bơi lội và kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước nhằm phòng tránh những tai nạn đáng tiếc.

Nguyễn Dũng
#đuối nước #TPHCM #kênh Tàu Hủ #thi thể #tai nạn #cứu nạn #kênh Tàu Hủ #Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ #PC07 #Công an TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục