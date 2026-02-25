Hàng nghìn thanh niên Kinh Bắc tình nguyện tòng quân

TP - Mùa tuyển quân 2026 ở tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chất lượng tân binh nâng cao rõ rệt. Hàng nghìn thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ, thể hiện ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào được khoác màu xanh áo lính.

Mong được trưởng thành trong môi trường quân đội

Cùng với hơn 3.000 thanh niên của tỉnh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2026, hai thanh niên ở xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh đều có chung ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính.

Sinh năm 2006, chàng trai Nguyễn Thanh Vân ở thôn Tân Đồng thuộc xã Nam Dương, có ông nội và bố từng là bộ đội tham gia chiến đấu, bảo vệ đất nước. Mới đây, anh trai của Vân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) trở về địa phương. Thế nên, những câu chuyện về quân ngũ từ người thân đã truyền động lực cho Vân gia nhập Quân đội.

Vân cho biết, anh mong muốn được tiếp nối truyền thống gia đình, lên đường bảo vệ quê hương, đất nước. Với Vân, việc tình nguyện nhập ngũ là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước và là sự tự giác, ý thức chấp hành pháp luật, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích cá nhân.

“Tôi có chút lo lắng khi nhập ngũ thì không được chăm sóc, đỡ đần bố mẹ những lúc đau ốm, trái gió trở trời. Anh trai lại phải gánh thêm phần việc của mình trong gia đình. Tôi đặt quyết tâm rèn luyện thật tốt trong hai năm quân ngũ rồi trở về xây dựng gia đình và phát triển kinh tế”, Vân chia sẻ.

Không giấu được sự xúc động và tự hào về hai cậu con trai, ông Nguyễn Văn Tải - bố của Vân, cho biết, những câu chuyện mà ông nội Vân từng tham gia chiến đấu, từ Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã gieo trong lòng con cháu niềm tự hào và trách nhiệm.

“Khi nhận tin con trúng tuyển, gia đình thường xuyên động viên cháu yên tâm lên đường nhập ngũ. Chúng tôi rất tin tưởng và mong con tiếp tục phát huy truyền thống, rèn luyện thật tốt trong môi trường Quân đội”, ông Tải nói.

Lớn hơn Vân hai tuổi, Vũ Văn Giáp (sinh năm 2004, ở thôn Hòn Tròn, xã Nam Dương) vừa tốt nghiệp Trường Cao đẳng FPT, chuyên ngành Thiết kế đồ họa. Giáp cũng đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Giáp mong muốn được rèn luyện, trưởng thành trong môi trường kỷ luật, nền nếp.

Đại diện chính quyền và cơ quan quân sự địa phương tới thăm hỏi, động viên gia đình tân binh Vũ Văn Giáp (đứng thứ 5 từ trái qua) ở thôn Hòn Tròn, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh Ảnh. CTV

“Tôi cho rằng đi NVQS là trách nhiệm và cũng là cơ hội để bản thân trưởng thành hơn. Sau hai năm nghĩa vụ, tôi mong muốn được ở lại phục vụ Quân đội lâu dài, tiếp tục phát triển bản thân trong môi trường đã lựa chọn”, Vũ Văn Giáp tâm sự.

Nhiều hoạt động truyền lửa và tiếp sức

Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 5.200 thanh niên thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an. Theo Đại tá Trần Viết Năng - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh, thuận lợi nổi bật trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai bài bản, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và thanh niên về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, do Bắc Ninh là địa bàn phát triển công nghiệp mạnh, số lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ làm việc tại các khu, cụm công nghiệp lớn, thường xuyên biến động về nhân khẩu, thời gian làm việc theo ca kíp, gây khó khăn cho công tác quản lý nguồn, rà soát và gọi khám tuyển. Một bộ phận thanh niên có thu nhập ổn định nên còn tâm lý so sánh thiệt hơn, ảnh hưởng đến động cơ, nhận thức khi thực hiện NVQS.

“Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, trình độ học vấn theo quy định mới đòi hỏi quá trình tuyển chọn phải chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng thực chất, không chạy theo số lượng. Điều đó đặt ra áp lực lớn đối với cơ quan quân sự các cấp trong tổ chức thực hiện, nhất là ở cơ sở”, Đại tá Trần Viết Năng cho biết.

Cùng với việc hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, các cơ quan, đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế sôi nổi trước ngày giao quân.

Theo đó, bên cạnh hệ thống truyền thanh cơ sở, tuyên truyền trực quan tại các thôn, khu phố, xã, phường, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và các trang, nhóm chính thống của địa phương.

Gần 300 thanh niên vào Đảng trước khi nhập ngũ Theo Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, chất lượng tân binh năm 2026 được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ công dân có trình độ tốt nghiệp THPT đạt cao; số thanh niên có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ đáng kể. Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt tỷ lệ cao; công tác thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định. Đặc biệt, có 3.151 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; đồng thời có gần 300 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ.

Nội dung tuyên truyền được xây dựng sinh động, kịp thời, lan tỏa những tấm gương thanh niên tiêu biểu, phản ánh không khí sôi nổi trước ngày giao quân, qua đó tạo hiệu ứng tích cực, định hướng dư luận và củng cố niềm tin của nhân dân. Việc ứng dụng hiệu quả nền tảng số đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, động viên, giúp thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của mình.

Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp tổ chức cho công dân trúng tuyển và thân nhân tham quan đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, giúp thanh niên hiểu rõ môi trường quân ngũ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận, ủng hộ từ gia đình. Đến nay, 100% các xã, phường trên địa bàn tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tạo không khí vui tươi và thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội.

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh sẽ chủ trì, tham mưu tổ chức chương trình “Đêm lửa trại tiếp lửa truyền thống” và tuyên dương thanh niên tiêu biểu nhập ngũ năm 2026 tại hai địa điểm cấp tỉnh, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 tới đây.

Ông Nguyễn Văn Tải - bố của tân binh Nguyễn Thanh Vân (thôn Tân Đồng, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) giúp con trai chuẩn bị hành trang trước ngày lên đường tòng quân. Ảnh: CTV

“Chương trình ý nghĩa này sẽ tạo nên một không gian giáo dục sâu sắc, thắp sáng niềm tự hào, hun đúc ý chí, quyết tâm cho tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh trước ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đồng thời yên tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Đại tá Trần Viết Năng cho biết thêm.