Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Vừa tốt nghiệp Đại học, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi tốt nghiệp Đại học, nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao nhằm đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Phong trào thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc tại Hà Tĩnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chủ động bày tỏ mong muốn được cống hiến và rèn luyện, đặc biệt tình nguyện nhập ngũ trong môi trường Công an nhân dân.

Vào giữa tháng 9/2025, Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 của Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002), nam sinh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với kết quả khá.

Quyết định viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ngay khi nhận tấm bằng trên tay của Thắng đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi bất ngờ.

ban-sao-54830956214956235753537952775126969304119069n-17581725864791593109136.jpg
Nguyễn Hữu Thắng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nguyễn Hữu Thắng cho biết, em lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ luôn được bố mẹ giáo dục về truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì thế, thay vì lựa chọn tìm công việc sau khi ra trường, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

Chia sẻ về quyết định của mình, Thắng nói: “Được khoác lên mình màu áo lính không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là một vinh dự, một cơ hội để bản thân trưởng thành hơn. Từ lâu nay, bản thân luôn mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao nhằm đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Còn tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), công an địa phương cũng nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của chàng trai Lê Đức Hoàn, SN 2003, trú tại Thôn 5, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh (xã Hương Liên cũ).

Lê Đức Hoàn là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, sinh ra trong gia đình thuần nông. Cậu vừa tốt nghiệp ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Huế vào tháng 4/2025.

Hoàn cho biết, khi thấy thông tin Bộ Công an, Công an tỉnh tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Hoàn âm thầm tìm hiểu và bày tỏ nguyện vọng với người thân trước khi viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

6899efc0be07a.jpg
Em Lê Đức Hoàn đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

"Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi công dân. Đi đến đâu bản thân tôi cũng sẽ phải cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao. Đây cũng chính là cơ hội để tôi rèn luyện tốt nhất, cả về thể chất và lối sống lành mạnh”, Hoàn chia sẻ.

Cũng với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện, em Nguyễn Thái Dương (SN 2007, trú phường Hà Huy Tập) sau khi tốt nghiệp THPT đã quyết định ở lại địa phương lập nghiệp. Khi địa phương triển khai công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, Dương chủ động tìm hiểu quy định và viết đơn xin nhập ngũ.

“Em luôn mong muốn nhập ngũ để được rèn luyện trong môi trường quân đội. Vì vậy, khi nghe tin địa phương thông báo, em đăng ký ngay, viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần sức trẻ cho đất nước” - Dương chia sẻ.

b78e8446ab7627287e67.jpg
Những ngày qua, công tác khám sức khoẻ tuyển quân được ngành chức năng thực hiện chặt chẽ.

Ông Trương Quang Tuân - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Huy Tập cho biết, ngay sau khi nhận chỉ tiêu, đơn vị đã phối hợp với các tổ dân phố rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp về quyền và nghĩa vụ công dân. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ thanh niên và gia đình. Đợt này, phường Hà Huy Tập có 963 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, trong đó 8 công dân chủ động viết đơn tình nguyện.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có khoảng hơn 500 lá đơn tình nguyện nhập ngũ gửi về các cơ quan quân sự. Hiện các địa phương đang tích cực triển khai công tác sơ tuyển, khám sức khỏe và tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ. Theo kế hoạch, lịch sơ tuyển ở xã, phường sẽ diễn ra từ ngày 1/11 đến 15/11/2025 và sơ tuyển cấp khu vực sẽ được tổ chức trong tháng 12/2025.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #đơn tình nguyện #nhập ngũ #đơn tình nguyện nhập ngũ

Xem thêm

Cùng chuyên mục