Vừa tốt nghiệp Đại học, nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

TPO - Sau khi tốt nghiệp Đại học, nhiều thanh niên ở Hà Tĩnh đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao nhằm đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Phong trào thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc tại Hà Tĩnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhiều sinh viên vừa tốt nghiệp đại học chủ động bày tỏ mong muốn được cống hiến và rèn luyện, đặc biệt tình nguyện nhập ngũ trong môi trường Công an nhân dân.

Vào giữa tháng 9/2025, Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) đã tiếp nhận lá đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026 của Nguyễn Hữu Thắng (SN 2002), nam sinh vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh với kết quả khá.

Quyết định viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân ngay khi nhận tấm bằng trên tay của Thắng đã khiến gia đình và bạn bè không khỏi bất ngờ.

Nguyễn Hữu Thắng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nguyễn Hữu Thắng cho biết, em lớn lên trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ luôn được bố mẹ giáo dục về truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì thế, thay vì lựa chọn tìm công việc sau khi ra trường, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng được cống hiến cho Tổ quốc.

Chia sẻ về quyết định của mình, Thắng nói: “Được khoác lên mình màu áo lính không chỉ là thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là một vinh dự, một cơ hội để bản thân trưởng thành hơn. Từ lâu nay, bản thân luôn mong muốn được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật cao nhằm đóng góp một phần sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Còn tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), công an địa phương cũng nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của chàng trai Lê Đức Hoàn, SN 2003, trú tại Thôn 5, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh (xã Hương Liên cũ).

Lê Đức Hoàn là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, sinh ra trong gia đình thuần nông. Cậu vừa tốt nghiệp ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Huế vào tháng 4/2025.

Hoàn cho biết, khi thấy thông tin Bộ Công an, Công an tỉnh tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, Hoàn âm thầm tìm hiểu và bày tỏ nguyện vọng với người thân trước khi viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ.

Em Lê Đức Hoàn đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

"Tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân là trách nhiệm, niềm tự hào của mỗi công dân. Đi đến đâu bản thân tôi cũng sẽ phải cố gắng hết mình để hoàn thành công việc được giao. Đây cũng chính là cơ hội để tôi rèn luyện tốt nhất, cả về thể chất và lối sống lành mạnh”, Hoàn chia sẻ.

Cũng với tinh thần tuổi trẻ tình nguyện, em Nguyễn Thái Dương (SN 2007, trú phường Hà Huy Tập) sau khi tốt nghiệp THPT đã quyết định ở lại địa phương lập nghiệp. Khi địa phương triển khai công tác tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, Dương chủ động tìm hiểu quy định và viết đơn xin nhập ngũ.

“Em luôn mong muốn nhập ngũ để được rèn luyện trong môi trường quân đội. Vì vậy, khi nghe tin địa phương thông báo, em đăng ký ngay, viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp một phần sức trẻ cho đất nước” - Dương chia sẻ.

Những ngày qua, công tác khám sức khoẻ tuyển quân được ngành chức năng thực hiện chặt chẽ.