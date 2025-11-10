Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cử nhân Luật viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Khắc Đào - Thành Đạt
TPO - Biết thông tin về đợt tuyển quân khi tham gia sinh hoạt Đảng ở địa phương, Trần Tuấn Thành (SN 2003, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Với chàng cử nhân Luật vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, đó là quyết định đầy tự hào.

Những ngày đầu mùa tuyển quân, không khí ở xã Yên Bình trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên khắp các thôn, xóm, câu chuyện về những lá đơn tình nguyện nhập ngũ được người dân nhắc đến với niềm tự hào.

Giữa tiết trời se lạnh, hình ảnh những chàng trai trẻ chủ động viết đơn lên đường bảo vệ Tổ quốc như những ngọn lửa ấm, lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí tự giác và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.

Trong số đó có Trần Tuấn Thành vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Dù có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, Thành vẫn quyết định tạm gác lại để khoác lên màu áo lính. Chàng trai có nước da rám nắng, dáng người rắn rỏi không giấu nổi niềm háo hức khi nhắc đến ngày được nhập ngũ.

z7207179813459-d07e4196c9970a295091fcfb0f57473d.jpg
Trần Tuấn Thành trong buổi lễ nhận bằng Cử nhân ngành Luật.

“Tuổi trẻ cần trải nghiệm, cần sống có trách nhiệm với quê hương. Công việc có thể tìm sau, nhưng trải nghiệm trong quân ngũ là vô giá. Em đã ước mơ được phục vụ trong quân đội từ nhỏ và mong rằng thời gian trong môi trường quân ngũ sẽ giúp em trưởng thành hơn. Nếu có thể, em mong được gắn bó lâu dài với quân đội”, Thành chia sẻ.

Ban đầu, gia đình Thành có phần lo lắng, nhưng trước sự quyết tâm và lý tưởng trong sáng của con trai, bố mẹ em đã đồng lòng ủng hộ. Ông Trần Văn Kế - bố của Thành, chia sẻ: “Thấy con quyết tâm, chúng tôi cũng yên tâm và tự hào. Hy vọng cháu sẽ vượt qua các vòng tuyển chọn để thực hiện ước mơ của mình.”

Giống như Thành, Phạm Vũ Đạt cũng chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ từ rất sớm. Khác với tâm lý lo lắng của nhiều người, Đạt nói: “Em nghĩ môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện bản lĩnh, kỷ luật và trưởng thành hơn”. Niềm tin và sự háo hức hiện rõ trong ánh mắt của chàng trai khi nhắc đến ngày được đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

z7191641612605-18fe157c4de7f94879e4124833370a24.jpg
Đoàn viên, thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Không chỉ có Thành hay Đạt, phong trào viết đơn tình nguyện nhập ngũ còn lan tỏa đến nhiều thanh niên khác trong xã. Hà Quang Huy (20 tuổi, thôn 1) cho biết: “Em đã tập luyện, rèn sức khỏe từ sớm để chuẩn bị tốt cho đợt tuyển quân. Em muốn thử thách bản thân, rèn kỷ luật và góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.”

Theo ông Nguyễn Thành Trung - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Bình, ngay từ khi địa phương bắt đầu rà soát, nắm nguồn thanh niên, đã có hàng chục lá đơn tình nguyện được gửi lên. “Đến nay, xã đã ghi nhận hơn 10 thanh niên tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ”, ông Trung cho biết.

z7191641602815-bded6ea0bf10dbfd2168a8e84f7979b9.jpg
z7191642044882-a37d62f9edb2350775b2820499c23ac5.jpg
Nhiều đoàn viên, thanh niên tình nguyện nhập ngũ từ những ngày đầu tuyển quân.

Cùng với tinh thần nhiệt huyết của thanh niên là niềm tin và niềm tự hào của các bậc cha mẹ. Với họ, quân ngũ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là môi trường để con em mình trưởng thành, sống kỷ luật và bản lĩnh hơn.

Theo kế hoạch, năm 2026, toàn tỉnh Lào Cai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.703 công dân nhập ngũ, trong đó 2.200 vào Quân đội và 503 vào Công an nhân dân. Công tác sơ tuyển diễn ra từ 25/9 đến 31/10/2025, khám tuyển từ 17/11 đến 18/12/2025, và lễ giao nhận quân dự kiến tổ chức vào ngày 4/3/2026.

Khắc Đào - Thành Đạt
