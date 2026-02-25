Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy)

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - LĨNH VỰC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

hoa-minzy.jpg

Họ tên: Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy)

Ngày sinh: 1995

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Ca sĩ tự do

Đơn vị giới thiệu: Đoàn Thanh niên MTTQ Việt Nam; Ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn, Báo Tiền Phong.

*Thành tích/Khen thưởng:

- Ra mắt MV “Bắc Bling” năm 2025 - Đưa văn hóa truyền thống đến gần với giới trẻ và khẳng định bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong dòng chảy hiện đại. MV “ Bắc Bling” trở thành MV đạt 200 triệu views nhanh nhất lịch sử Vpop;

- Ra mắt Mv “Nỗi Đau Giữa Hoà Bình” tri ân sự hi sinh của những người mẹ Việt Nam anh hùng, đồng thời là nhạc phim “Mưa đỏ” – bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất nhân dịp Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9;

- Là ca sĩ duy nhất có 2 MV lọt top 1 Thế giới trong năm 2025;

- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Ngành Văn hóa ( 28/8/1945 - 28/8/2025)” năm 2025;

- Nhận 7 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2025;

- Giải khuyến khích Hạng mục sản phẩm số đa phương tiện tác phẩn MV “Bắc Bling” năm 2025;

- Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2025;

- MV “Bắc Bling” nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2025.

- Bằng khen Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025;

- Bằng khen Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025;

- Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất và tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025;

- Được nhận Thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, do đóng góp vào công tác xã hội, hỗ trợ trẻ em, người nghèo, vùng lũ.

Thanh Huyền
