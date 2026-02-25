Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025: Phạm Chí Nhu

Thanh Huyền
TPO - LĨNH VỰC KINH DOANH - KHỞI NGHIỆP

pham-chi-nhu.jpg

Họ tên: Phạm Chí Nhu

Năm sinh: 1991

Dân tộc: Kinh

Đơn vị: Giám đốc điều hành Coolmate

Đơn vị giới thiệu: Báo Tiền Phong.

* Thành tích/Khen thưởng:

- Coolmate là thương hiệu thời trang nam thành lập từ năm 2019, sau giai đoạn gọi vốn, Coolmate duy trì đà tăng trưởng ấn tượng nhờ mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng và tự chủ sản xuất, đạt gần 1.000 tỷ đồng doanh thu năm 2025, tăng khoảng 75% so với năm trước, trở thành một trong những startup thời trang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam;

- Cùng năm, Coolmate chính thức gia nhập Amazon tại thị trường Mỹ và được vinh danh “The Rising Star – Nhà bán hàng mới xuất sắc năm 2025”. Chỉ trong sáu tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng 593% tại Mỹ, với dòng tất Yoga và Pilates chống trượt vươn lên vị trí số một ngành hàng, đạt nhãn “Amazon’s Choice”, Best Selling Item và nhận đánh giá trung bình 4,6/5 từ khách hàng;

- Công ty đã gây quỹ Care & Share lên tới hơn 3 tỷ đồng, với hơn 85.000 khách hàng đồng hành, hơn 134.000 sản phẩm được bán ra và 21 dự án xã hội được triển khai.

Thanh Huyền
