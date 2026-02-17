Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mùa xuân đặc biệt của nữ cử nhân viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tân Lộc
TPO - Giữa không khí rộn ràng chào đón xuân Bính Ngọ 2026, tại xã Khánh An (tỉnh Cà Mau), căn nhà nhỏ của bạn Lê Thị Duyên càng rộn ràng, tấp nập người tới chơi, khi hay tin Duyên viết đơn tình nguyện và được gọi thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Xã Khánh An (tỉnh Cà Mau) có 36 công dân được gọi nhập ngũ. Trong danh sách ấy, Lê Thị Duyên (24 tuổi) là nữ công dân duy nhất của xã lên đường nhập ngũ năm nay. Duyên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ TPHCM, thay vì đi tìm việc làm để có thu nhập ngay, Duyên quyết định bước vào môi trường rèn luyện kỷ luật, thử thách bản thân.

Trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt tại địa phương, Duyên luôn là đoàn viên năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, được đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm.

Công an xã Khánh An trao quyết định gọi công dân Lê Thị Duyên nhập ngũ.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Duyên cho biết, ước mơ được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân là động lực để cô không ngừng cố gắng. Được gia đình ủng hộ, được tìm hiểu những tấm gương nữ thanh niên tình nguyện những năm trước, cô càng thêm tin tưởng vào con đường mình đã chọn.

“Đây là cột mốc quan trọng của em, em rất vinh dự và tự hào vì ước mơ sắp trở thành hiện thực. Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu, học tập, rèn luyện để cống hiến công sức nhỏ bé trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Duyên chia sẻ.

Trước tinh thần quyết tâm và lý tưởng trong sáng của nữ công dân trẻ, Công an xã Khánh An đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn Duyên hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Ngày 12/2 vừa qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã trao quyết định của Chủ tịch UBND xã gọi công dân Lê Thị Duyên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026.

Khoảnh khắc nhận quyết định không chỉ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời cô gái trẻ, còn trở thành hình ảnh đẹp của mùa tuyển quân nơi vùng đất cực Nam Tổ quốc. Lá đơn viết tay giản dị ấy đã góp thêm một câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, về tinh thần “Tuổi trẻ xung kích vì An ninh Tổ quốc” đang lan tỏa trong lớp lớp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Tân Lộc
