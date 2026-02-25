Thủ tướng: Chuyển từ làm nhiều sang làm đúng, làm trúng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Thủ tướng lưu ý, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng.

Chiều 25/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 - chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm là "hành động đột phá, lan tỏa kết quả".

252ttg1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, cách làm phải thực chất hơn, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo; chuyển từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả, từ "làm nhiều" sang "làm đúng, làm trúng", làm đến nơi đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể, đong đo cân đếm được, lượng hóa được và có KPI để đánh giá.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, chúng ta đang khởi đầu một giai đoạn rất quan trọng trong phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặc biệt, với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, chúng ta phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, dựa vào những trụ cột mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo…

Cũng theo Thủ tướng, năm 2025, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở; được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít tồn tại, khoảng cách giữa "hoàn thành đầu việc" và "hiệu quả thực chất" (có những đầu việc hoàn thành nhưng hiệu quả chưa tốt); tổ chức thực hiện ở một số nơi còn lúng túng; nhiều điểm nghẽn về nhân lực, hạ tầng số, dữ liệu và an ninh mạng chưa được tháo gỡ kịp thời.

252ttg2.jpg
Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Ảnh: VGP.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, trước hết là công tác quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, những nội dung cần chú trọng.

Cùng với đó, đánh giá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia đã thực sự trở thành một động lực tăng trưởng chưa; những giải pháp mang tính đột phá nào để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, nhân lực số; xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cả năm 2026, đâu là điểm đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia để góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng đề nghị đánh giá những nhiệm vụ quá hạn đặt ra từ phiên họp trước, làm rõ trách nhiệm với địa chỉ cụ thể; đồng thời, một số bộ ngành cần phải nỗ lực hơn nữa trong vấn đề xây dựng dữ liệu và kết nối dữ liệu…

Luân Dũng
